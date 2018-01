Sana Klinik Borna knackt wieder die Marke von 1000 Geburten

Borna. Das Sana-Klinikum in Borna hat zum vierten Mal in Folge die magische Zahl von 1000 Geburten deutlich überschritten. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 1194 Babys hier auf die Welt. „Damit blickt die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtsmedizin der Sana Kliniken Leipziger Land erneut auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück“, teilt Oliver Winklmüller von der Unternehmenskommunikation mit.

Den Hauptgrund für den anhaltend positiven Trend sehen die Verantwortlichen in der Qualität der Bornaer Geburtsklinik. „Unser Geburtskonzept ermöglicht eine Rundum-Versorgung: Frauenärzte, Kinderärzte, Anästhesisten, Hebammen und Krankenschwestern sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zur Stelle. Dadurch gelingt es unserem Team immer wieder, für Mütter und Kinder die höchstmögliche Sicherheit und den bestmöglichen Start ins Leben zu gewährleisten“, erklärt der Chefarzt der Klinik, PD Dr. Ralf Robel.

Damit sich die Frauen auch zukünftig bei steigenden Geburtenzahlen in der Sana Klinik Borna wohl fühlen und auf dem medizinisch aktuellen Stand betreut werden können, wurde im vergangenen Jahr weiter in die Klinik investiert. Seit Anfang Juli gibt es ein Vorwehenzimmer mit zwei Plätzen. Das ermöglicht Frauen mit ersten Anzeichen der bevorstehenden Entbindung oder bei einer medikamentösen Geburtseinleitung eine überwachte Sicherheit mittels kindlicher Herztonschreibung. Das Vorwehenzimmer befindet sich direkt im Kreißsaalbereich und bietet den Gebärenden eine Rückzugsmöglichkeit und bei zunehmendem Geburtsfortschritt eine schnelle Verlegung in den eigentlichen Entbindungsraum. Außerdem wurden durch die Nutzung des Vorwehenzimmers weitere Kapazitäten in den eigentlichen Entbindungsräumen geschaffen und die Aufnahmefähigkeit der Abteilung erhöht. Insgesamt verfügt die Station über drei Entbindungsräume, ein Aufnahmezimmer, ein Vorwehenzimmer sowie 22 Betten und zwei Familienzimmer im Stationsbereich.

Einen weiteren Grund für die steigende Zahl der nach Borna kommenden Eltern sieht Robel auch im angeschlossenen Perinatalzentrum. Als Perinatalzentrum der Stufe II kann das Klinikum Kinder ab der 29. Woche und frühgeborene Zwillinge ab der 30. Woche versorgen.

Von LVZ