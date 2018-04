Borna

Dr. Thomas Wilhelm, Chefarzt der Bornaer Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf-, Hals- und plastische Gesichtschirurgie, sorgt an der Sana Klinik in Borna für eine Premiere: Als Erstem in der Geschichte des Krankenhauses wurde ihm der Titel „außerplanmäßiger Professor“ verliehen.

Habilitation in Marburg

Der Fachbereich Medizin der Philipps-Universität Marburg zeichnete ihn für seine Forschung zu einer minimalinvasiven Operationstechnik zur Entfernung der Schilddrüse aus. Wilhelm hatte bereits im Jahr 2013 an der Philipps-Universität habilitiert und damit die Lehr- und Forschungsberechtigung erworben.

Seitdem lehrt, forscht und publiziert er neben seiner Kliniktätigkeit. Für seine Habilitation hat der HNO-Spezialist eine minimalinvasive Operationstechnik zur Entfernung der Schilddrüse entwickelt und bis zur Patientenanwendung gebracht. Eine (Teil)-Entfernung der Schilddrüse kann bei gut- oder bösartigen Veränderungen des Organs notwendig werden.

Bislang wird offen operiert

Bisher wird diese Operation offen durchgeführt: Ein Hautschnitt am Hals führt zum Operationsgebiet. Der minimal-invasive Operationszugang von Professor Wilhelm erfolgt dagegen über den Mund. Diese sogenannte „Trans-Oral Endoskopische Thyreoidektomie (Toet)“, deren Vorteile bislang bei Patienten mit gutartigen Schilddrüsentumoren nachgewiesen werden konnten, soll demnächst während einer Studie genauer untersucht und überprüft werden.

„Bis Ende 2017 wurden weltweit mehr als 1000 Patienten mit dieser Methode operiert. Die Ergebnisse waren vielversprechend und zeigen im Hinblick auf Schmerzen, Schluckstörungen und Narbenbildung deutliche Verbesserungen“, erklärt der Chirurg. Die Operationstechnik finde bislang Anwendung an Zentren in Europa, Asien und den USA. In Borna solle sie zukünftig im Rahmen der Studie zur Anwendung kommen.

Klinik ist stolz auf Professor Wilhelm

„Wir sind sehr stolz auf den Erfolg von Professor Wilhelm, und gleichzeitig ist es für uns eine Premiere. Er ist der erste in der Geschichte der Bornaer Klinik, dem eine Professur verliehen wurde“, sagt Martin Jonas, Regionalgeschäftsführer Sachsen der Sana Kliniken.

Bei außerplanmäßigen Professoren handele es sich meist um Privatdozenten, die sich in Forschung und Lehre verdient gemacht haben, aber in keinem Arbeitsverhältnis mit der Hochschule stehen.

Von Julia Tonne