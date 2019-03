Borna

Auf Platz drei rangiert der Darmkrebs zahlenmäßig bei Männern, wenn es um Krebs-Neuerkrankungen im Jahr geht. Bei den Frauen nimmt er gar den zweiten Platz ein. Grund genug für das Sana Klinikum in Borna, auf die entsprechende Vorsorge hinzuweisen.

„Heutzutage kann man sich fast vollständig davor schützen“, macht Dr. Kay Kohlhaw deutlich. Der Facharzt für Chirurgie, Visceralchirurgie und Gefäßchirurgie leitet auch das Darmkrebszentrum in Borna, das älteste aktive in Sachsen.

Während in den Großstädten bundesweit die Vorsorgerate hoch sei, spiele Prophylaxe in den eher ländlichen Gebieten eine noch untergeordnete Rolle, hat Kohlhaw festgestellt. Was dann dazu führt, dass eine vermeidbare Krankheit doch auftrete und durchaus mit Komplikationen und langer Behandlung einher gehe.

Vorsorge kann Entstehung von Krebs verhindern

Kohlhaw rät daher zur Darmspiegelung. „Natürlich ist die etwas stressig und sicherlich nicht so angenehm“, sagt er, „aber nur dadurch sind mögliche Vorstufen zu erkennen.“ Darmkrebs entwickele sich über viele Jahre. Eine erste, noch harmlose Stufe seien gutartige Wucherungen der Schleimhaut, sogenannte Polypen oder Adenome. Diese könnten bei der Darmspiegelung entfernt werden.

„Heutzutage kann man sich fast vollständig vor Darmkrebs schützen“,sagt Dr. Kay-Rüdiger Kohlhaw von der Sana Klinik Borna. Quelle: Robin Kunz

Nutzen Menschen ab 55 Jahren die Darmspiegelung nicht – was eben häufig der Fall in ländlichen Regionen sei –, können aus den Wucherungen bösartige Karzinome werden, Krebs also. „Und dann hängen die Heilungschancen vom Stadium ab“, betont Kohlhaw. Überprüft werden müsse dann, ob die Lymphknoten befallen sind und sich schon Metastasen gebildet haben. Zwar könne Darmkrebs geheilt werden, wenn beides der Fall sei, allerdings hänge das Ob und Wie stark vom Zustand des Patienten ab.

Viele Patienten kommen erst, wenn sie schon Krebs haben

120 Patienten mit Darmkrebs werden jährlich im Sana Klinikum behandelt, zwei Drittel der Patienten kommen nach Aussage des Arztes erst in die Klinik, wenn tatsächlich Lymphknoten befallen und Metastasen nachweisbar sind. „Das ist zu spät“, betont er. Zumal es mit der entsprechenden Vorsorge (deren Kosten ab einem Alter von 55 Jahren von der Krankenkasse übernommen werden) gar nicht erst so weit gekommen wäre. „Um so wichtiger ist es, darüber aufzuklären.“

Kohlhaw empfiehlt eine Darmspiegelung schon in jüngeren Jahren, wenn in der Familie bereits Fälle von Darmkrebs aufgetreten sind. Karla Frenzel (Name geändert) ist dem Rat gefolgt. Ihr Vater war an Darmkrebs erkrankt. Entsprechend wichtig war ihr eine rechtzeitige Vorsorge. „Ich habe meine erste Darmspiegelung bereits mit 50 Jahren machen lassen. Seitdem gehe ich regelmäßig. Angst davor braucht niemand zu haben. Sicherlich gibt es angenehmere Dinge, aber falls es vererbt ist, kann mir so frühzeitig geholfen werden.“

Darmkrebszentrum der Sana Klinik arbeitet interdisziplinär

Elf Jahre alt ist das Bornaer Darmkrebszentrum mittlerweile. Darüber hinaus ist es eines von insgesamt 100 zertifizierten onkologischen Zentren (auch für weitere Krebsarten) bundesweit. „ Darmkrebszentrum ist kein geschützter Begriff“, erklärt Kohlhaw.

Deshalb lege die Sana Klinik in Borna viel Wert auf eine entsprechende Zertifizierung durch die Deutsche Krebsgesellschaft. Um diese zu erhalten, seien nicht nur bestimmte Fallzahlen nachzuweisen, sondern müsse das Zentrum auch über die interdisziplinäre Medizin hinaus arbeiten. Heißt: Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftlern, Psychologen und der Palliativstation. Letztere kümmere sich beispielsweise um die Linderung von Schmerzen und Symptomen.

