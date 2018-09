Borna

Gewalt ist nicht angeboren. Das ist eine der Kernbotschaften der Ausstellung „Echt fair“, die noch bis Freitag im Bornaer Teichgymnasium zu sehen ist. Initiiert wurde die Schau von der Koordinierungsstelle des Böhlener Wegweiser-Vereins, der zu diesem Thema auch Workshops anbietet.

Konfrontation mit Stereotypen

So werden die Schüler mit gängigen Stereotypen („Männer müssen stark sein.“) konfrontiert und können sich dazu positionieren. Auch können sie Fragen („Wer ist stärker von Gewalt betroffen – Mädchen oder Jungen?“) beantworten. Susann Lindner vom Wegweiser-Verein begleitet die Ausstellung, die sich speziell an Schüler der fünften bis achten Klassen wendet. Darin haben die Kinder die Möglichkeit, „sehr viel auszuprobieren“. Die Interaktionen an den insgesamt sechs Säulen in der Aula des Gymnasiums seien alltagsnah. Es sei einfach, „sich in die entsprechenden Situationen hineinzuversetzen“ und die Beispiele auf die entsprechende Erfahrungswelt zu übertragen.

Ermutigung für pädagogische Fachkräfte

Konstanze Morgenroth, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Leipzig, erklärte, dass mit der Ausstellung zum Thema „Gewaltprävention“ die pädagogischen Fachkräfte „unterstützt und ermutigt“ würden, sich mit dem „komplexen und sehr emotionalen Themenfeld auseinanderzusetzen“.

Von Nikos Natsidis