Borna

Seit Sonnabend kann die A 72 zwischen den Anschlussstellen Borna-Süd und Borna-Nord befahren werden. Die ersten 1,7 Kilometer des aktuell im Bau befindlichen Abschnittes zwischen Borna und Rötha stehen allerdings nur eingeschränkt zur Verfügung. Der Verkehr läuft in beiden Richtungen auf dem neuen Abschnitt bis zum bisherigen Bauende jeweils einspurig, weil in Richtung Süden ein Teil der Trasse erst noch gebaut werden muss. Dazu ist zuerst der Rückbau der bisherigen Umfahrung erforderlich.

Bekanntschaften auf der A72-Baustelle

Die Freigabe am Sonnabendvormittag lockte mehrere Schaulustige auf die neue Geh- und Radwegbrücke, die die Stadt mit der Siedlung Kesselhain und dem vorhandenen Radweg verbindet. Bis zu einem Dutzend Bornaer und ein Fernsehteam des MDR beobachteten, wie die ersten Autos auf die Autobahn fuhren.

Besonders zwei Rentner, einer aus Eula, einer aus Borna-Nord, zeigten sich äußerst interessiert. Beide wollten ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Sie erzählten jedoch, dass sie sich fast täglich das Geschehen auf der Baustelle anschauen und sich dabei hier auf der Brücke kennen gelernt haben. Am Sonnabend harrten sie seit morgens 9 Uhr auf der Brücke aus, als die Trasse zunächst in Richtung Leipzig frei gegeben wurde. Die beiden mussten dann bis kurz nach zwölf Uhr ausharren, als ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht auch die ersten Fahrzeuge in Richtung Chemnitz auf die A 72 führte.

Zur Fußball-WM 2006 sollte die A72 fertig sein. Drei Weltmeisterschaften später ist die Autobahn immer noch nicht komplett. Allerdings wird ein weiterer Teilabschnitt für den Verkehr frei gegeben. Gepostet von MDR - Mitteldeutscher Rundfunk am Samstag, 30. Juni 2018

Pendler nach Chemnitz müssen Verkehrsführung beachten

Laut Straßenmeister Hubertus Baumgarten sei bei der Verkehrsfreigabe „alles so gelaufen, wie es sollte“. die Anschlussstelle Borna-Nord wird durch Ampeln geregelt. Fahrzeugführer, die aus Richtung Leipzig kommen, werden hier vorläufig durch eine große Leuchttafel darauf hingewiesen, dass die in Richtung Chemnitz schon hier auf die Autobahn abbiegen müssen. Wer das verpasst, muss Borna einmal durchqueren. An der Ampelkreuzung an der Sana-Klinik gelangen Linksabbieger jetzt nur noch ins Gewerbegebiet.

Von André Neumann