Schicksal der Ehrenamtlichen im Bornaer Wasserverband soll breit diskutiert werden

Borna. Frühestens im Februar wird über das Schicksal der ehrenamtlichen Verbandsräte im Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) entschieden. Derzeit wird darüber debattiert, ob neben den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden auch weiterhin die ehrenamtlichen Verbandsräte Teil der beschließenden Verbandsversammlung sein sollen oder nicht. Ein Entwurf für eine Satzungsänderung sieht vor, die Verbandsversammlung nur noch auf die Bürgermeister zu beschränken.

Laut ZBL-Geschäftsführer Michael Spitzner sei nicht sicher, ob die Entscheidung schon auf der nächsten Verbandsversammlung am 13. Februar fällt, oder erst später. Denn zuvor sollen alle Stadt- und Gemeinderäte der ZBL-Mitgliedskommunen noch Gelegenheit haben, sich zu der Satzungsänderung zu positionieren.

Die ist umstritten. Vor allem besonders aktive ehrenamtliche Verbandsräte unter anderem aus Borna, Kitzscher und Groitzsch wollen an der aus ihrer Sicht demokratischeren Besetzung der Verbandsversammlung mit Mitgliedern der jeweiligen Kommunalparlamente festhalten. Andererseits gibt es auch Ehrenamtliche, die schon seit einiger Zeit nicht mehr an den Sitzungen der Verbandsversammlung teilnehmen. Vor allem deshalb, weil sie ohnehin nicht allein abstimmen dürfen. Die Anzahl der bisher neben den Bürgermeistern in die ZBL-Versammlung entsandten Stadt- und Gemeinderäte legt ein Einwohnerschlüssel fest. Borna hat drei Ehrenamtliche, Groitzsch, Rötha und Neukieritzsch stehen zwei Plätze zu, allen anderen je einer. Die würden, käme es zu der vorgeschlagenen Satzungsänderung, komplett wegfallen.

Einen Vermittlungsvorschlag hat der Bornaer Verbandsrat Günter Kolbusa unterbreitet. Er empfiehlt eine Kann-Bestimmung, bei der die Mitgliedskommunen selbst entscheiden dürften, ob sie ehrenamtliche Verbandsräte benennen oder nicht. Geschäftsführer Spitzner sagte der LVZ dazu, er müsse prüfen, ob das rechtlich möglich sei. Für die ins Haus stehende Satzungsänderung, die auch noch weitere Punkte umfasst, wünscht sich Spitzner, dass in den Gemeindeparlamenten darüber gesprochen und abgestimmt wird. Kitzscher und Borna haben angekündigt, auf diese Weise zu verfahren, auch der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) kündigte in seinem Gemeinderat an: „Wir müssen entscheiden, wie der Bürgermeister votieren soll.“

Offen ist, ob das auch ein Modell für die künftigen Abstimmungen in der ZBL-Versammlung ist, wenn dort demnächst tatsächlich keine ehrenamtlichen Verbandsräte mehr beteiligt sein sollten. In der Praxis kommt es bisher nämlich äußerst selten vor, dass Stadt- und Gemeinderäte im ZBL anstehende Beschlüsse zuvor beraten und ihren Bürgermeistern ein Abstimmungsmandat erteilen. Aus Sicht von Michael Spitzner ist das schon rein praktisch kompliziert, denn dafür müssten die Beschlussvorlagen des Verbandes einen so großen zeitlichen Vorlauf haben, dass sie rechtzeitig alle Gemeindeparlamente zwischen Groitzsch und Borna erreichen. „So ein zeitlicher Vorlauf ist nicht immer zu leisten“, befürchtet Spitzner und plädiert dafür, den Bürgermeistern in Abstimmungsfragen Vertrauen entgegenzubringen.

Verband strebt mehr Kompetenz an Die vorgesehenen Änderungen der Verbandssatzung im Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) umfassen weitere Punkte. Unter anderem soll die Verpflichtung der Mitgliedsgemeinden, dem Verband Grundstücke unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, ausgeweitet werden. Bisher galt das nur für Flächen, die öffentlich genutzt werden, wie Straßen und Wege. Die Einschränkung soll entfallen. Interessant könnte das beispielsweise werden, wenn eine Kommune ein Grundstück verkaufen will, auf dem Leitungen liegen, die der Verband betreibt. An einer anderen Stelle will sich der Verband per Satzungsänderung mehr Verhandlungskompetenz gegenüber Straßenbaulastträgern von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen einräumen. Die zahlen in der Regel nur einmalig und nach festgelegten Sätzen für die Entwässerung dieser Straßen. Laut ZBL-Geschäftsführer Michael Spitzner decke das nicht immer die langfristigen Kosten. Hier will der Verband die Möglichkeit haben, über stärkere Kostenbeteiligungen verhandeln zu können.

Von André Neumann