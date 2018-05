Sie sind schwer, haben um die 20 Pferdestärken unter der Motorhaube – und begeistern tausende Besucher. Die mehr als 200 Schlepper und Traktoren sorgten an der Neuholländermühle im Bornaer Ortsteil Wyhra am Wochenende für ein volles Gelände. Denn zu entdecken gab es an den Prachtstücken einiges.