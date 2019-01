Pegau/Kleinschkorlopp

Die Floriansjünger von Klein- und Großschkorlopp sind offensichtlich mit ihren Spitzenkräften zufrieden. Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Pegau/Ortswehr Schkorlopp erteilten sie am Sonnabend dem Führungsduo erneut das Vertrauen. Ortswehrleiter René Bleidorn, der auch Vize-Stadtwehrleiter im Pegauer Verbund ist, und Stellvertreter Marian Sack wurden in ihren Ämtern mit 100 Prozent der Stimmen bestätigt.

Bleidorn hatte zuvor im Gerätehaus außer den Angehörigen der eigenen Truppe mit ihren Partnern Abordnungen der Feuerwehren Pegau, Wiederau, Werben und Kitzen sowie Stadtwehrleiter Marco Becher begrüßt. Zudem nahmen Pegaus stellvertretender Bürgermeister Uwe Bartsch (Freie Wählergemeinschaft Kitzen) sowie die Ehrengäste Zimmerermeister Stefan Sack und Thomas Rößner, Vorstand der Agrarprodukte Kitzen, teil.

Zehn Brand- und sechs Hilfeeinsätze

Nach der geheimen Wahl von Wehrleitung und Ortsfeuerwehrauschuss blickte René Bleidorn auf das vergangene Jahr zurück. Die Schkorlopper Kameraden waren zu zehn Brandeinsätzen und sechs technischen Hilfeleistungseinsätzen alarmiert worden. Dies ergab eine Gesamteinsatzzeit von 124 Stunden und zwei Minuten. Sie hatten insgesamt 34 Dienste durchgeführt, in denen sie 1430 Stunden ehrenamtliche Arbeit erbracht hatten.

Am 14. Januar wurde Feuerwehr Pegau zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B2/B176 alarmiert worden. Sie stellte am Einsatzort den Brandschutz sicher, klemmte die Fahrzeugbatterien ab, streute die auslaufenden Betriebsmittel ab. Quelle: Feuerwehr Pegau/Ronny Wiesner

Bei Lehrgängen auf Kreisebene sowie an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Nardt hatten die Brandschützer weitere 267 Stunden Fortbildung geleistet. Die Gesamtzeit im Ehrenamt 2018 betrage für alle Akteure der Wehr Schkorlopp 1840 Stunden und 2 Minuten – was umgerechnet mehr als 76 Tage Einsatz für einen Kameraden sind. Schließlich dankte Bleidorn seiner Truppe für die hervorragenden Leistungen und die stetige Einsatzbereitschaft.

Zwei Frauen unter 24 Einsatzkräften

Aktuell gehören dieser Wehr 43 Mitglieder an. Zwei Frauen gehören zu den 24 Aktiven in der Einsatzabteilung. 19 Kameraden gibt es in der Alters- und Ehrenabteilung. Eine Jugendwehr besteht nicht. Der Wehrleiter hob den Ausbildungsstand seiner Schkorlopper hervor. Unter den zwei Dutzend Einsatzkräften gibt es, aufgrund von Mehrfachqualifikationen, unter anderem elf Atemschutzgeräteträger, 15 Maschinisten, 19 Truppführer und 20 Motorkettensägeführer.

Im November 2018 wurden die Feuerwehren Pegau, Wiederau, Elstertrebnitz und Groitzsch zu einem Schwelbrand in den örtlichen Kik-Markt gerufen. Quelle: Feuerwehr Pegau/Ronny Wiesner

Außerdem sind drei Kameraden zur Leitung einer Feuerwehr, einer als Verbandsführer, zwei als Zugführer und fünf als Gruppenführer befähigt. Zudem gibt es drei Gerätewarte und einen Atemschutzgerätewart sowie sogar zwei ausgebildete Jugendfeuerwehrwarte, so dass bei Interesse von Mädchen und Jungen gleich eine Nachwuchsabteilung eröffnet werden könnte.

Schkorlopper Wehr im Dorfleben

Wie andere Feuerwehren in kleinen Orten tragen auch die Schkorlopper zum gesellschaftlichen und kulturellen Leben in den Dörfern bei. Daran halten die Kameraden auch 2019 fest, kündigte der Wehrleiter an. Unter anderem veranstalten sie am 4. Mai einen Tag der offenen Tür, und am 15. Juni werden sie anlässlich des Lützowfestes wieder einen Feuerwehrwettkampf in der Disziplin Löschangriff austragen.

Die Pegauer Feuerwehrkameraden sorgen mit ihren Frauen selbst für reichlich Nachwuchs für ihre Wehren. Im Juni 2018 2018 trafen sie sich erstmals zu einem Fotoshooting am Gerätehaus. Quelle: Olaf Becher

Wehrleitung und Ausschuss gewählt

Inzwischen waren die Stimmen zur Wahl ausgezählt worden. Neben den Top-Resultaten für René Bleidorn und Stellvertreter Marian Sack wurden nun die Ergebnisse für den Ortsfeuerwehrausschuss bekannt gegeben. Jens Koppenburger, Silvio Georgi, Mario Kunze und Ralf Normann wurden erneut gewählt. Neu in diesem Gremium arbeiten künftig Tom Engelage und Anne Normann.

Zum Abschluss lobten Stadtwehrleiter Becher und Vize-Bürgermeister Bartsch das Engagement der Schkorlopper von 2018 und wünschten viel Erfolg für die nächsten Monate. Damit konnten die Kameraden zum geselligen Teil übergehen. Sie verbrachten noch einen schönen Abend bei Musik, Tanz und einem deftigen Buffet im Gerätehaus.

Von LVZ