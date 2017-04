Kitzscher/Dittmannsdorf. In Schlängellinie müssen Autofahrer seit dieser Woche den Mündungsbereich Bundesstraße 176/Staatsstraße 50 bei Dittmannsdorf passieren. Dort ist die Umfahrung für den Bau eines Kreisverkehrs in Betrieb genommen worden, was je nach Tageszeit und Verkehrsaufkommen schon an den ersten beiden Tagen für Staus sorgte.

Die Umfahrung ist einspurig, Fahrzeuge aus Richtung Bad Lausick, aus Richtung Borna und von der S 50 aus Richtung Kitzscher bekommen einzeln nacheinander Grün.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) lässt an dem Knoten einen Kreisverkehr bauen. Der soll nach bisherigen Aussagen der Behörde im Herbst dieses Jahres fertig sein. Dann wird auch die neue Straße über den Lerchenberg zum Bockwitzer See und in Richtung Borna angeschlossen. Die Straße wurde Ende 2015 fertiggestellt, kann bisher aber aus Richtung Kitzscher nur von Radfahrern befahren werden.

Für den Kreisel hatten zunächst die Planungen und dann das Geld gefehlt. Im vorigen Jahr kam es zu einer weiteren Verzögerung, als die Behörden bei vorbereitenden Arbeiten eine ehemalige Mülldeponie an dieser Stelle nicht im Blick hatten. Umplanungen waren erforderlich.

Deswegen begannen die Bauarbeiten nicht im Spätsommer, sondern erst im November vorigen Jahres mit dem Anlegen der Behelfsumfahrung. Die wurde in diesem Jahr nach der Winterpause fertig gestellt und ist jetzt in Betrieb. Aufpassen müssen Ortsunkundige. Nach den üblichen Vorwegweisertafeln gibt es jetzt keine Richtungsschilder unmittelbar an der Einmündung mehr.

Mit dem Kreisverkehr soll der Knotenpunkt, der mit der Lerchenbergstraße künftig vier Richtungen hat, sicherer gestaltet werden. Vorgesehen seien laut Lasuv ein umlaufender Geh- und Radweg sowie Fahrbahnteiler als Querungshilfen.

Von André Neumann