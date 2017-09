Schlossparkfest in Rötha startet mit Apfeltag – Nacht der 1000 Kerzen folgt

Rötha. Erst Apfelsaft, dann Apfelkuchen – am ersten Tag des Schlosspark- und Apfelfestes in Rötha stand am Freitagmorgen eine Schlange vor der mobilen Apfelquetsche von Andreas Richter. Die Leute ließen sich ihre eigenen oder gesammelten Früchte zu leckerem Saft pressen. Am Nachmittag begann dann der Ansturm auf das Apfelkuchenbüfett. Fünf Kuchen und ein Apfelbrot, gebacken von fünf Frauen und einem Mann, wetteiferten um die Gunst der Besucher. Wer wollte, vergab Punkte für den Geschmack. Die meisten sammelte der von Gabriele Richter, der deswegen die Krone der diesjährigen Röthaer Apfelkönigin gebührte. Nur leider war die Meisterin des Backofens nicht mehr da, als Joachim Keil im Gewand des früheren Pfarrers Ebert die Ehrung vornehmen wollte. Dafür konnte er die Kinder des „Regenbogenlandes“ ansagen, die die Besucher mit einem lustigen Apfelprogramm erfreuten.

Am Sonnabend geht das Schlossparkfest in Rötha weiter. Am Nachmittag gegen 16 Uhr mit einem Gedenken an den Schriftsteller Erich Loest, danach mit Musik, Mitmachangeboten und der Nacht der 1000 Kerzen.

Leckerer Apfelkuchen wird zum Auftakt des Röthaer Schlossparkfestes gereicht. Quelle: André Neumann

Von André Neumann