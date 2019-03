Borna Breitband - Schnelles Internet für Groitzscher Dörfer Der Landkreis Leipzig will in diesem Jahr eine Breitband GmbH gründen. Ziel ist es, die Region flächendeckend mit schnellem Internet zu versorgen. Im April entscheidet der Stadtrat Groitzsch darüber.

So sehen Leerrohre für Glasfaserleitungen für schnelles Internet aus. Der Landkreis Leipzig will noch in diesem Jahr eine Breitband Gesellschaft gründen, um flächendeckend die „weißen Flecken“ auf der Internet-Landkarte abzuarbeiten. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa