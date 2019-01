Borna

Auch wenn den ganzen Sonnabend leichter Regen fiel und das Brennholz für das traditionelle Tannenbaumfeuer nass wurde, schreckte es die Bornaer Kameraden nicht ab, am Abend das Tannenbaumfeuer zu entfachen. Noch vor dem eigentlichen Feuer nutzten viele Besucher die Gelegenheit bei Tee, Glühwein und Deftigem vom Grill miteinander ins Gespräch zu kommen.

Kamerad Steven Ketzscher meinte, dass das Neujahrsfeuer sich zu einer schönen Tradition entwickelt hat, die viele Leute zusammenbringt. Deshalb haben vor Jahren die Kameraden diesen schönen Brauch nach Neujahr übernommen. „Ich denke, dass weit über 500 Bäume zusammengekommen sind. Ein Teil der Bürger bringen ihre ausgedienten Weihnachtsbäume auf den Platz, andere wiederum nutzen die lokalen Sammelstellen dafür“, sagte er.

Jugendfeuerwehr wird mit eingebunden

Organisiert wird diese Aktion vom Traditionsverein der Feuerwehr. „Das Neujahrsfeuer finde ich eine gelungene Sache, die vor allem Familien zusammen bringt. In der kalten Jahreszeit gibt es nicht so viele Möglichkeiten der Begegnung“, so Ketzscher. Die Jugendfeuerwehr werde mit dem Anzünden der Weihnachtsbäume in das Geschehen mit eingebunden.

Besucher Douglas Schmidt meinte, dass hauptsächlich das gesellige Beisammensein eine gute Gelegenheit bietet, mit der Familie und Freunden den schönen Brauch des Neujahrsfeuers zu pflegen.

Auch Bernd Wassermann möchte diese Veranstaltung Anfang des neuen Jahres nicht missen: „Wir nutzen das Feuer als Familienereignis, zumal unser Sohn bei der Feuerwehr ist.“

Von René Beuckert