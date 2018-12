Borna

Vorzeitige Bescherung am Gymnasium „Am Breiten Teich“ in Borna. Dichtes Gedränge herrscht in den Gängen und Klassenräumen, die Schüler und Lehrer in einen großen Basar und Weihnachtsmarkt verwandelt haben. Bis zuletzt wuseln Mädchen und Jungen um Eltern und Großeltern herum und bieten selbst Gebasteltes und Gebackenes und Tombola-Lose an. Auch bei norwegischen Spezialitäten, Mutzbraten, Hotdogs und anderen Leckereien greifen die Besucher gern zu, auf dass sich die Klassenkassen für die nächsten Ausflüge füllen.

Großer Andrang

Während der Markt sich dem Ende neigt, wächst die Schlange vor der Aula. Cécile und Anna-Lena mit Weihnachtswichtelmützen bewachen noch die große Tür, hinter der der musikalische Gabentisch gedeckt wird, und verteilen schließlich Programmzettel.

Seit mehr als zehn Jahren gibt es das Weihnachtskonzert am Teichgymnasium. Die besinnliche Leistungsschau künstlerischer Talente der Schule wollen auch in diesem Jahr so viele Besucher sehen, dass die Plätze kaum reichen. Ein erleuchteter kleiner Baum schmückt seitlich die Bühne, auf dem glänzenden Flügel strahlt ein Licht.

Zur Galerie Für eine musikalische Bescherung sorgen Schüler und Lehrer des Gymnasiums „Am Breiten Teich“ in Borna bei ihrem traditionellen Weihnachskonzert.

Moderatoren geben weihnachtliche Tipps

Laura Schenk und André Jost aus der elften Klasse übernehmen stilvoll die Moderatoren-Rolle. Sie sprechen über Weihnachten, laden das Publikum ein, sich vom Stress der Vorweihnachtszeit zu lösen, der sich bei vielen leider in die frühere, kindliche Vorfreude auf Weihnachten gemischt hat. Zwischen den Musikstücken geben sie dafür ganz praktische Tipps: Sie stellen die schönsten Weihnachtsmärkte in Sachsen vor und werben natürlich auch für den eigenen in Borna.

Der musikalische Reigen spannt sich vom voll tönenden Weihnachtslied auf der Orgel ( Laura Schüler, Oh du fröhliche) über Soli und Duette mit Querflöte, Klarinette und Klavier, Gesang und Big Band bis zur noch jungen, erst gut ein Jahr alten Schulband.

Klassiker zum Schluss

Zu den schönen Traditionen dieser Veranstaltung gehört eine Gesangsformation, die die Bühne sprengt. Rund 70 Schülerinnen und Schüler, Frauen und Männer drängen sich zusammen, wenn Oberstufenchor und Lehrerchor gemeinsam singen. „Jingle Bells“, mehrstimmig mit Freude und Inbrunst dargeboten, entlockt den Zuhörern Beifallssturm und Jubelrufe.

Ganz zum Schluss erklingt noch einmal „O du fröhliche“. Der gemeinsame Gesang aller Akteure und der Besucher soll nachhallen, auf dem Nachhauseweg, an den folgenden Tagen in der Schule und auf der Arbeit – für viele „Momente, in denen man einfach die weihnachtliche Stimmung genießt“, wie es die jungen Moderatoren allen mit auf den Weg geben.

Von André Neumann