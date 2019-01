Pegau

Für Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) ist es wohl ein märchenhaftes Fleckchen. Jedenfalls will er den „schönen Schützenplatz aus dem Dornröschenschlaf wecken“. Mit diesen Worten kündigte er die Vergabe eines Planungsauftrags in der Stadtratssitzung an. „Klar, wir haben dort schon eine Sitzecke und den Bootsanleger an der Weißen Elster. Aber das Gelände hat noch mehr Potenzial.“ So könne sich die Stadtverwaltung vorstellen, dass es zur besseren Nutzung für die Wasser- und Radtouristik sowie als Caravanstellplatz entwickelt wird. Den Auftrag erhielt schließlich die Arbeitsgruppe Landschaftsarchitekten Leipzig. Im April sollen erste Vorstellungen vorliegen.

Das Thema ist schon oft besprochen worden, ergänzte Bauamtsleiter Gunther Grothe. Nun soll von einem Planungsbüro ein Vorschlag erstellt werden. Der sei die Voraussetzung, dass für die neue Gestaltung des Areals Fördermittel aus dem Programm „ Stadtumbau Ost“ eingesetzt werden können. Es geht zum einen um die Fläche zwischen der Zufahrt von der Leipziger Straße sowie der Elster, andererseits ist die Wiese im Karree von ehemaligem Hort und Reithalle dabei, sagte Grothe später. Die in der Kurve der Elster liegenden Wiesen, unter anderem mit dem Vogelschießstand des Schützenvereins, werden nicht überplant.

Die freie Wiesenfläche zwischen ehemaligem Hort (r., nicht im Bild) und Reithalle (hinten) wird als Pferdekoppel und -platz genutzt. Quelle: Mathias Bierende

Wiederaus Ortsvorsteher Michael Buth (Freie Wählervereinigung) fragte nach den Erfahrungen mit dem Büro. In Pegau war es bisher für den Spielplatz im Stadtbad sowie die Außenanlagen der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in der Ernst-Reinsdorf-Straße verantwortlich, erinnerte Grothe. „Das sind junge Leute mit Tatendrang, die haben viele neue Ideen.“

Vor Jahrzehnten, als die Zufahrt noch nicht befestigt war, wurden Kastanien gefällt, die in Richtung Weiße Elster (r.) in drei Reihen gestanden hatten. Später wurden neue Bäume gepflanzt. Quelle: Repro Mathias Bierende

Ob nicht erst gewartet werden sollte, bis die Landestalsperrenverwaltung ihre Arbeiten an der Wehrschwelle beendet hat, wollte Andreas Waitz (Wählervereinigung Pro Pegau) wissen. Schließlich solle dafür doch eine Bauzufahrt angelegt werden. Das wird mit einbezogen, stellte Bürgermeister Rösel klar. „Diese Rampe wird auf jeden Fall bleiben. Dort setzen wir dann an.“

Blick über die beim Bildhauer-Pleinair entstandene Sandstein-Tube auf die Sitzecke nahe des Bootsanlegers sowie zwischen Tanzsportzentrum (l.) und Reithalle (r., verdeckt) hindurch zur freien Wiesenfläche. Quelle: Mathias Bierende

Mehr Angebote für die Gestaltung wollte Ute Krüger ( CDU) haben. „Andere Städte machen in einem solchen Fall einen Architektenwettbewerb“, sagte sie. Auch der kostet Geld, entgegnete Grothe. Bei dieser kleinen Sache sehe die Verwaltung keinen Sinn in einem Wettbewerb. Zumal laut Bürgermeister die ersten Entwürfe vom Bauausschuss begutachtet werden: „Wir nehmen Einfluss auf die Gestaltung“, so Rösel. Wobei ihn mit Carsten Iwan (Siedlerverein Kitzen-Rodeland), der Bauingenieur und Sachverständiger, ein Mann vom Fach unterstützte. Die Architekten haben eine Honorarordnung, mehr Geld gebe es nicht. Es sollte nicht zu viel Wert auf einen Wettbewerb gelegt werden. Besser sei, Referenzobjekte zu prüfen. Und die in Pegau passen.

Mario Bringer (Pro Pegau) lobte den Ansatz für die Planung. „Wir können nur begrüßen, wenn hier ein Verknüpfungspunkt von Wanderern und Wassertouristen entsteht.“ Seine Wählervereinigung hatte schon mehrfach Kanutouren organisiert und setzt sich für die touristische Nutzung der Elster ein.

Von Olaf Krenz