Borna

Der Schulweg im Bornaer Ortsteil Neukirchen ist seit Dienstag umfangreicher beleuchtet als bisher. Mit der Installation von neuen Lampen hat die Stadtverwaltung auf Kritik von Seiten der Schulleitung und der Eltern reagiert. Dennoch: Der Pfad entlang der Friedhofsmauer bleibt weiter unbeleuchtet.

Erst kürzlich hatte Schulleiterin Silvia Ehritt auf die Gefahren des Schulwegs hingewiesen – und um eine Reaktion der Stadt gebeten. Denn zum einen fehle laut Ehritt eine Beleuchtung des Pfades, den die Kinder nutzen, zum anderen sei die Situation wegen der Bauarbeiten an der Wyhraer Straße extrem unübersichtlich und für die Grundschüler gefährlich. Weil Eltern und Kollegium aber von der Stadt diesbezüglich nichts hörten, sprachen nun zwei Mütter bei der vergangenen Stadtratssitzung vor.

Leuchtmittel wurden in mehreren Laternen ausgetauscht

Ergebnis: Die Städtischen Werke Borna Netz tauschten Anfang der Woche Leuchtmittel aus. So haben die Laternen in der Straße „An der Schanze“, an der Wyhraer Straße und in der Straße „Schulweg“ hellere Leuchtmittel erhalten. „Am Pfad entlang der Friedhofsmauer haben wir nichts verändert“, sagt Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Der offizielle Schulweg verlaufe entlang der Wyhraer Straße.

Weil die Kinder den Trampelpfad nutzen, ist es um die Ecke auch wieder finster. Quelle: Jens Paul Taubert

Allerdings war der in den vergangenen Wochen zuweilen nicht nutzbar. Der Grund: Die ausführenden Baufirmen hatten häufiger Baumaterialien hier abgestellt. „Das aber haben wir vor Ort geklärt, die Baufirmen haben uns zugesichert, das weitestgehend zu unterlassen“, macht Luedtke deutlich.

Schild soll auf Kinder und Schulweg hinweisen

Auch an der Kreuzung Wyhraer Straße / Ecke An der Schanze tut sich was. Weil hier lediglich eine Ampel den Verkehrsfluss für Fahrzeuge regelt, nicht aber für Fußgänger, soll hier in den nächsten Tagen ein Schild aufgestellt werden, das auf Kinder und einen Schulweg hinweist.

Der Trampelpfad liegt nach wie vor im Dunkeln. Quelle: Jens Paul Taubert

Deutlich macht die Rathauschefin auch noch einmal, dass die Straße „Schulweg“ im kommenden Jahr saniert und ausgebaut wird. Sei das erfolgt, könne die Schule an das Abwassernetz angebunden und die Klärgrube auf dem Schulhof zurückgebaut werden.

Von Julia Tonne