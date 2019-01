Borna/Berlin

Es sind bestimmt acht Jahre her, dass Michael Schweighöfer zuletzt in Borna war. Wie jedes Mal suchte der Schauspieler sein Elternhaus in der Haulwitzer Straße auf, schlenderte durch die Innenstadt mit dem schmucken Marktplatz und genoss den Blick auf den Breiten Teich. „Ein paar Erinnerungen habe ich noch an die Stadt und an unsere Wohnung“, sagt Schweighöfer, geboren am 29. Februar 1952 im Krankenhaus Borna.

Erinnerungen an Borna

Vor allem der Teich und das Kreistheater sind dem 66-Jährigen in Erinnerung geblieben, immerhin war sein Vater Willy Schweighöfer (1906 –1980) hier unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg Intendant, bevor er nach Rudolstadt und später als Regisseur und Schauspieler ans Theater Altenburg wechselte. „Ich habe ja nur die ersten zwei Jahre meines Lebens in Borna verbracht“, erklärt Schweighöfer seine wenigen Erinnerungen, „meine ältere Schwester wüsste da mehr.“

Ein Wochenspielplan des Kreistheaters Borna vom November 1953. Intendant war damals Willy Schweighöfer, der Großvater des bekannten Schauspielers Matthias Schweighöfer. Quelle: Archiv

Als sich die Eltern trennten, zog die Mutter zusammen mit den Kindern nach Döbeln, da war Michael Schweighöfer nicht einmal drei Jahre alt, später dann nach Anklam, Suhl und Eisleben. „Ich habe nie richtig Wurzeln schlagen können“, erzählt er rückblickend. Mittlerweile lebt der Schauspieler mit seiner zweiten Frau Ines in Zerpenschleuse bei Wandlitz, genießt dort sein ruhiges Rentnerleben mit Gartenarbeit, Lesen, Filmabenden und den täglichen Dingen des Lebens. „Auf dem Grundstück gibt es immer was zu tun.“

Viel Zeit verbringt der zweifache Großvater mit seinen Enkeln Greta und Valentin, den Kindern seines prominenten Sohnes Matthias Schweighöfer. Erst Heiligabend hat die Familie wieder zusammen gefeiert. „Wir sehen uns häufig, haben einen guten Kontakt zueinander“, sagt Schweighöfer dankbar. „Allerdings ist meine Ex-Frau Gitta mehr fürs Enkelhüten zuständig, ich bin eher der Besuch im Hause.“

Eine Schauspieldynastie

Die Schauspielerei lag dem Bornaer von der Wiege an im Blut. Die Mutter Tänzerin, der Vater Schauspieler, Regisseur und Intendant. „Ich wollte schon als Kind immer was Künstlerisches machen, das war mir früh klar“, plaudert Michael Schweighöfer, der im Pioniertheater Suhl seine ersten Erfahrungen auf der Bühne sammeln durfte. Seine älteren Brüder Götz und Joachim schlugen schon in die Schauspielrichtung ein, und auch er trug sich zum Studium an der Schauspielschule Rostock ein. Diese Linie setzt nun sein Sohn Matthias Schweighöfer erfolgreich als Schauspieler und Regisseur fort. „Wir sind eine richtige Schauspieldynastie“, sagt der Vater lachend.

Die Bühne ist bis heute sein Leben. 30 Jahre war Michael Schweighöfer festes Ensemble-Mitglied am Deutschen Theater in Berlin, davor am Kleist-Theater in Frankfurt/Oder. Mehr als 100 Mal spielte er das Solostück „Tagebuch eines Wahnsinnigen“ von Nikolai Gogol („Eine tolle Sache“), war der Feuerwehrhauptmann in „Die kahle Sängerin“ von Eugène Ionesco, der Oreste in „Die Fliegen“ von Jean-Paul Sartre, spielte in „Die Gerechten“ von Camus oder in Gerhard Hauptmanns „Vor Sonnenaufgang“.

Michael Schweighöfer (r.) im Stück „Capitalista, Baby“ von Tom Kühnel und Jürgen Kuttner am Deutschen Theater in Berlin – hier mit Natali Seelig und Daniel Hoevels. Quelle: Arno Declair

Daneben häufte der Mime eine stattliche Liste an Fernsehrollen an, unter anderem im Polizeiruf „Ein verhängnisvoller Verdacht“ (1991), „Bis dass der Tod uns scheidet“ (2007), „Inspektor Jury – Der Tote im Pub“ (2013) oder „Wir sind die Rosinskis“ (2015). Und natürlich übernahm er Gastauftritte in den Kinoproduktionen seines Sohnes wie in „Der Schlussmacher“ und „Friendship“ („Zusammen mit Gitta haben wir seine Eltern gespielt.“) – darüber hinaus in „Mambospiel“ seines Schauspielfreundes Michael Gwisdek (1998), in „ Otto – Der Katastrophenfilm“ (1999) von Edzard Onneken oder „Stolz des Ostens“ (2011) von Christoph Wermke.

„Film und Theater habe ich beides gleich gern gemacht“, erzählt der Schauspieler aus seiner langen Karriere, „aber Film stand bei mir immer an zweiter Stelle. Es hatte sich einfach anders ergeben.“ Das Lampenfieber vor dem Gang auf die Bühne bekam der Akteur gut in den Griff, wobei es im Laufe der Jahre immer stärker wurde. „Wenn man älter wird, wächst leider die Angst, mal hängen zu bleiben, den Text zu vergessen oder dass eine Panne passiert“, plaudert er aus dem Nähkästchen. „Ich habe mich vor dem Auftritt immer gerne zurückgezogen, wollte alleine sein und bin in Gedanken meinen Text durchgegangen.“

Der Schauspieler Matthias Schweighöfer (l.) posiert zusammen mit seinen Eltern Gitta und Michael auf dem Roten Teppich in Berlin für die Fotografen. Hier stellt er seinen Film „Friendship“ vor. Quelle: dpa

Von großen Malheurs ist Michael Schweighöfer in seiner langen Karriere verschont geblieben. „Klar, habe ich mal einen Satz vergessen, das passiert schon. Aber es ist zum Glück noch nie vorgekommen, dass ein Stück mal nicht weitergehen konnte.“ Das Theater hat der gebürtige Bornaer immer geliebt. „Es ist mein Lebensinhalt“, sagt er und freut sich darauf, nach einer längeren Pause schon bald wieder auf die Bühne zu gehen. „Theater auf dem Lande“ heißt die neue Reihe ganz in seiner Nähe.

Seinem Sohn Matthias hat Schweighöfer bereits von Borna erzählt, von der Stadt zwischen Leipzig und Chemnitz, in der seine familiären Wurzeln liegen. „Aber er war leider auch noch nicht dort.“

Von Kathrin Haase