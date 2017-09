Schwerathleten powern sich in Kitzscher aus

Kraftsportler aus ganz Deutschland beim 15. Sachsencup „Strongest Man“ am Start: Der KFV Kitzscher veranstaltete am vergangenen Sonntag unter Regie von Renè Marticke und Heinz Ollesch zum 15. Mal den Sachsencup „Strongest Man“. 19 Schwerathleten powerten im Gelände am Rittergut Kitzscher in fünf Wettkampfdisziplinen um Punkte und Sieg.