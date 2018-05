Borna

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Sonntagvormittag auf der B95 in Borna. Wie die Polizei mitteilte, waren die Biker in einer Gruppe unterwegs. An einer Kreuzung übersah ein 20-Jähriger zu spät das Umschalten der Ampel auf Rot, rutschte weg und stieß dabei mit seiner gelben Honda gegen die stehende, schwarze Suzuki seines Vaters (47). Beide Fahrer wurden dabei verletzt, der ältere schwer.

Von LVZ