Schwerer Unfall auf der B 95 in Espenhain

Rötha/Espenhain. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Dienstagmittag auf der Bundesstraße 95 in Espenhain, Höhe Gewerbegebiet, ereignet. Dabei sind mehrere Personen verletzt worden. Die B 95 war in beide Richtungen voll gesperrt, damit ein Rettungshubschrauber landen konnte. Er nahm schließlich jedoch keinen Patienten an Bord. Die Verletzten wurden alle mit Rettungswagen nach Borna gebracht. Wie viele Menschen verletzt wurden, steht noch nicht fest.

Die Sperrung hatte lange Staus in beide Richtungen zur Folge. Gegen 14.30 Uhr ist die Sperrung in Richtung Borna aufgehoben worden.

Von Julia Tonne