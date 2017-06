Leipzig. Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag südlich von Leipzig: In Oelzschau bei Rötha ist ein 34 Jahr alter Mann bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Laut Führungs- und Lagezentrum der Polizei war der Motorradfahrer um 15.39 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Leipzig unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke krachte. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

