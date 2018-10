Regis-Breitingen/Wildenhain

Ihr Lachen klingt immer wieder durch das Haus im kleinen Dorf bei Regis-Breitingen. Es ist ansteckend. Die Lebensfreude der Schwestern ist fast zu greifen. Da ist zunächst nichts zu spüren von Schicksalsschlägen, die sie (fast) zu Boden streckten. Doch das Aufstehen, das Neubeginnen steckt in ihnen drin, lässt sie die schier unerträglichen Situationen überwinden. Susanne Bönsch aus Wildenhain und Martina Grill, die im Nachbarort Ramsdorf wohnt, haben darüber ein Buch geschrieben: „Das Schwesternkarzinom“, veröffentlicht im Novum-Verlag.

Das Buchcover. Quelle: Verlag

Persönliche Geschichte über Freude trotz Krebs

Eine überaus persönliche Geschichte, über ihre Daseinsfreude, ihren Optimismus. In der – zufällig – der Brustkrebs, der beide ereilt, eine einschneidende Rolle spielt. Aber keine alles entscheidende. Es ist ein Buch von behüteter Kindheit und großem Familiensinn, von (verkannter) Liebe, von gesellschaftlichen Veränderungen mit ihrer Wirkung aufs Individuum, von Krankheit und auch Tod. Die beiden Frauen treten im Text als Tini und Susi auf.

Blauäugiger Beginn

„Es sollte ja authentisch sein, da muss man sich öffnen“, sagt Tini Grill. „Es geht ja nicht um Friede, Freude, Eierkuchen.“ Allerdings, so gesteht die 52-Jährige schmunzelnd, habe sie erst nach dem Druck richtig realisiert, „dass nun alle Menschen unsere Lebensgeschichte lesen können“. Sie sei wohl etwas blauäugig an die Sache herangegangen. Als sie den vom Verlag geschickten Vorentwurf gelesen habe, sei ihr heiß und kalt geworden, was alles drinstand.

Jede erzählt aus ihrer Sicht

Susi Bönsch lächelt. Ihr war das schon klar gewesen. Die Lehrerin ist nicht nur die Ältere, jetzt 59, sondern auch die Analytischere. Und sie hat weit mehr als die Hälfte des Textes beigesteuert. Speziell in den Teilen 2 und 3 finden sich nur wenige Passagen von Tini, gut zu erkennen an der kursiven Schrift. Jede schildert Geschehnisse aus ihrer Sicht, sodass manchmal gleiche Abläufe unterschiedlich interpretiert werden. Die Kapitel, völlig unterschiedlich in der Länge, tragen nur Überschriften mit Monat und Jahr. Was ganz wichtig ist für das Verständnis, gibt es doch zunächst keinen chronologischen Ablauf. Das Hin- und Herspringen in jüngerer und älterer Vergangenheit bringt die Übersicht ins Wanken.

Von Schwaben nach Sachsen

„Alles ist selbst geschrieben“, sagt Bönsch. Der Verlag habe keine inhaltlichen Veränderungen gemacht. „Er nahm nur Einfluss, wenn wir ganz schwäbische Begriffe verwendet haben.“ Die Schwestern stammen aus dem Raum Stuttgart. Susi zog mit ihrem Mann nach Thüringen, dann weiter nach Sachsen. Tini folgte. Ihr Ursprung erklärt, warum sie klaglos von ihren Freundinnen übernahmen, dass gelbe Schals Zeichen der Jungen Pioniere in der DDR waren. Die hätten nichts von den blauen Halstüchern erwähnt, sagen sie jetzt.

Krebs und aktuelle Gesundheit

Der Anlass für das Buch war der Krebs. Erst erkrankte Tini. Als sie nach der Chemotherapie operiert werden sollte, wurde er auch bei Susi festgestellt. Fünf Jahre später schien er überwunden zu sein. Und doch kehrte er bei der Älteren zurück...

Aktuell fühlt sie sich prima, wofür sie täglich zweimal sechs Tabletten schluckt. „Wir können froh sein, in einem Land zu leben, wo Forschung und Medizin so weit sind und auch allen nutzen.“ Sie nehme an einer Studie teil, sei wohl eine Vorzeigepatientin. Susi lacht. Tini auch. „Bei mir ist alles im grünen Bereich. Ich habe sportliche Blutwerte.“ Je positiver der Mensch eingestellt ist, desto besser funktioniert es, auch die Wirkung der Medikamente, ist sie überzeugt.

Lesungen: Das Leben ist schön

Das wollen beide bei ihren Lesungen weitergeben. Am Sonnabend waren sie im Paul-Gustavus-Haus in Altenburg, zuvor schon in Neukieritzsch, Kohren-Sahlis, Ramsdorf und Geithain. Am 26. November steht das Lutherhaus in Meuselwitz auf dem Programm.

„Die Fröhlichkeit besiegt den Krebs“, steuert Ehemann Wolfgang Bönsch bei. Wie heißt es doch am Schluss des Buches: „Das Leben ist schön. Trotz Krebs.“

Susanne Bönsch/Martina Grill: „Das Schwesternkarzinom“. Novum-Verlag. 270 Seiten, 18,90 Euro (E-Book 11,99 Euro).

Von Olaf Krenz