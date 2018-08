Borna

Der Fernseher steht vor dem Sessel, daneben ein Kühlschrank, eine Gartenbank lädt zum Sitzen ein. Was zunächst nach Gemütlichkeit klingt, ist ein riesiger Haufen Müll im Wald. Keine 200 Meter ist die Einfahrt zum Wertstoffhof in der Deutzener Straße entfernt. Hans Jürgen Dietzschold bemängelt seit Wochen fehlende Ordnung, Wertschätzung und Sauberkeit in Borna. Und nimmt die Stadtverwaltung in die Verantwortung.

Schlechtes Image für bevorstehendes Landeserntedankfest

„Offenbar ist es aber zwecklos, Verwaltung und Oberbürgermeisterin Simone Luedtke dazu anzusprechen – Erfolg hat es bislang jedenfalls nicht gehabt“, kritisiert er. Dabei müsse die Stadt endlich aktiv werden – im kommenden Jahr sei Borna Ausrichter des Landeserntedankfestes.

Steigende Müllgebühren für Bürger

Und die Ecken, die unter Müllbergen verschwinden, werden stetig mehr. Ob Löscheranlagen oder Witznitzer Kippe: saubere Grünflächen werden Mangelware. In den vergangenen Wochen haben sich immer wieder Bilder von Abfallhaufen im gesamten Stadtgebiet gehäuft. Was auch die Stadtverwaltung feststellt. Doch eine echte Handhabe gibt es nicht, „vielmehr steigen dadurch die Müllgebühren, aber das scheint vielen nicht klar zu sein“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Im Falle der Müllhaufen ist in Borna zunächst einmal das Ordnungsamt zuständig. „Das kümmert sich dann weiter um alles, wenn es solche Hinweise bekommen hat“, sagt Hans-Robert Scheibe, Sprecher der Stadtverwaltung.

Von Julia Tonne