Borna Amtsgericht Borna - Sexuelle Nötigung nicht nachweisbar Einer von zwei Männern soll im Oktober 2014 in Borna eine Frau sexuell bedrängt und genötigt haben. Einer wurde schon vor zwei Jahren frei gesprochen. Nun bekommt auch der zweite nur für Körperverletzung und Diebstahl eine Geldstrafe.

Auch nach fast vier Jahren lässt sich nicht mehr aufklären, was im Oktober 2014 an einer Bushaltestelle in der Leipziger Straße tatsächlich geschah. Quelle: Archiv