Kitzscher/Borna

Im Zusammenhang mit der unabsehbar langen Verzögerung beim Bau einer Wasserenthärtungsanlage durch den Zweckverband Bornaer Land (ZBL) hat ein früheres Mitglied der Verbandsversammlung jetzt erneut den Anschluss des östlichen Verbandsgebietes an das Fernwassernetz ins Spiel gebracht. „Ein Anschluss an das Fernwassernetz wäre längst realisiert“, glaubt Hans-Dietrich Welde, Mitglied des Siedlervereins Kitzscher. Und er fügt hinzu: „Es lohnt sich aber auch, weiter darüber zu diskutieren.“

Hartes Wasser im östlichen Verbandsgebiet

Hintergrund: Im östlichen Versorgungsgebiet des ZBL, in Teilen Röthas, im Raum Kitzscher und in Teilen Bornas, ist die Wasserhärte besonders hoch, was von Verbrauchern seit langem kritisiert wird. Zwischen 2016 und Ende 2017 wurde im ZBL über eine Möglichkeit diskutiert, zu weicherem Wasser zu kommen. Während die Verbandsgeschäftsführung den Bau einer Enthärtungsanlage favorisierte, hielten und halten einige Verbandsmitglieder die Versorgung mit dem weicheren Fernwasser, was in einigen Teilen des ZBL-Gebietes anliegt, für günstiger.

Geplante Anlage kann nicht gebaut werden

Nach langen Diskussionen setzten sich die Befürworter der Enthärtungsanlage durch. Für die sollten Anfang des Jahres die Planungen beginnen. Doch nunmehr gibt es für die gewählte Technologie keine Freigabe durch den Branchenverband der Gas- und Wasserwirtschaft mehr, die Anlage kann nicht gebaut werden.

„Nur Einzelne treten aktiv für Veränderungen auf“

Darüber informierte die ZBL-Spitze die Verbandsmitglieder und die Öffentlichkeit erst vor wenigen Tagen. Der Anstoß dazu kam unter anderem aus Kitzscher, wo ein Stadtratsmitglied, Jörg Heuter (CDU), die Frage aufgeworfen hatte, warum es mit dem Bau nicht losgehe. Dessen Vorstoß kommentiert Welde mit den Worten: „Es gibt viele Betroffene, aber nur Einzelne treten aktiv für Veränderungen auf.“

Laut Welde sei die „extreme Wasserhärte“ spürbar geworden, „nachdem der ZBL 2011 die Fernwasserversorgung für Rötha, Espenhain, Kitzscher, sowie Steinbach/Beucha vom Anschluss Rötha gekappt hat.“ Die Orte werden vom Wasserwerk Kesselshain versorgt.

Siedler setzten sich bereits 2016 für Fernwasser ein

Die Siedler, daran erinnert Welde, hätten sich bereits 2016 mit einer Petition für einen Wiederanschluss an das Fernwassernetz eingesetzt. „Diese Forderung vertreten wir auch noch heute“, unterstreicht der Kitzscheraner.

Dem Stadtrat von Kitzscher wirft er vor, sich in einem früheren Beschluss ebenfalls für Fernwasser ausgesprochen zu haben. Das war tatsächlich im Mai 2015 der Fall. Später, so Weldes Vorwurf, habe das Gremium sich zum Bau einer Wasserenthärtungsanlage bekannt. Es gab zwar keinen Stadtratsbeschluss dafür, Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) stimmte aber in der Verbandsversammlung für die Anlage.

Welde: Gebührenerhöhungen waren vorprogrammiert

„Gab es Gründe, sich für eine andere Variante einzusetzen“, will Welde jetzt wissen. Eine Variante, für die nach seiner Auffassung „Gebührenerhöhungen bereits vorprogrammiert waren“. Die Siedlervereine, bedauert er, konnten sich nicht gegenüber einer Mehrheit durchsetzen, die für eine Enthärtungsanlage stimmte.

Der ZBL fährt jetzt zweigleisig und das mit ungewissem Ausgang. Für eine Anlage mit anderer Technologie lässt er die Planung erstellen. Das Verfahren kostet viermal so viel wie das bisher verfolgte, dafür hofft der ZBL jetzt auf Fördermittel. Sollte es die nicht geben, will man warten, bis das ursprüngliche Verfahren genehmigungsreif ist.

Von André Neumann