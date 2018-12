Pegau/Kitzen

Mehr Zuspruch als üblich hat die Mitgliederversammlung des Siedlervereins Kitzen-Rodeland gefunden. Mit rund 75 Teilnehmern war die Anzahl am Donnerstagabend rund dreimal so hoch, schätzte Vorsitzender Carsten Iwan ein. Wobei darunter im Kulturhaus etwa 50 Gäste, also keine Beitragszahler waren. Die angekündigten Themen Bau eines Einkaufsmarktes, Verkehrssituation im Wohngebiet und neue Wählergemeinschaft waren offensichtlich auf Interesse gestoßen.

Markt-Eröffnung schon Mitte 2019 möglich

Iwan stellte den Einwohnern das Neubau-Projekt für einen Diska-Markt an der Eisdorfer Straße vor. Seit dem Frühjahr gibt es in dem Pegauer Ortsteil kein Geschäft für den täglichen Bedarf mehr. Mit Ortschaftsrätin Antje Müller und Vorstand Thomas Rößner von der Firma Agrarprodukte Kitzen hatte er einen Investor (Tok Projekt Bau Leipzig), ein Handelsunternehmen (Tochtergesellschaft von Edeka) und ein Grundstück (gehört Agrarprodukte) organisiert.

Da kein Bebauungsplan erforderlich sei, werde derzeit vom Planer der Bauantrag erarbeitet, der vielleicht schon im Januar eingereicht werden kann, sagte Iwan. Angesichts der nur fünf Monate Bauzeit für einen gerade eingeweihten Discounter in Espenhain könnte womöglich schon im Herbst Eröffnung sein, blickte er optimistisch voraus.

Für das Projekt erhielt er in der Versammlung weitgehend Zustimmung, so Iwan später. Allerdings verhehlte er auch Kritik nicht. Die Lärmbelastung und die Zunahme des Verkehrs seien angesprochen worden. Und es sei um das barackenähnliche Gebäude gegangen, das abgerissen werden soll.

Bürger für Kitzen und Ortsteile wollen in Pegauer Stadtrat

Informiert wurde zudem über die Gründung der Wählergemeinschaft Bürger für Kitzen und Ortsteile. Diese will sich zum einen der Wahl für den Pegauer Stadtrat stellen, wobei die Liste von Iwan angeführt wird, der bisher schon Abgeordneter für den Siedlerverein ist. Und zum anderen wollen ihre Kandidaten um Antje Müller, die stellvertretende Ortsvorsteherin, in den Ortschaftsrat einziehen.

Die geplante Erweiterung des Wohngebietes Kitzen-Rodeland ist Anlass gewesen, über eine umfassendere Verkehrsberuhigung nachzudenken. Ein Konzept, dass vorwiegend die „Zone 20“ vorsieht, reicht der Siedlerverein als Stellungnahme zum Bebauungsplanverfahren ein.

Von Olaf Krenz