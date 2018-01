Siedlung Kesselshain fehlt Busverbindung nach Borna

Borna. Nein, bis zum Halse steht den Bewohnern der Siedlung Kesselshain das Wasser nicht. Wohl aber steigt es, wie Joachim Steinhäußer, Vorsitzender des Siedlervereins Kesselshain, sagt. Speziell in dem Waldgebiet südlich der B 176 zwischen der Siedlung und der Zufahrt zur Ökologischen Station Birkenhain. Es ist nicht das einzige Problem für die etwa 250 Bewohner der Siedlung, deren Ursprünge auf die zweite Hälfte der 30er-Jahre zurückgehen. Zumindest die älteren Bewohner fühlen sich mangels einer regelmäßigen Busverbindung nach Borna abgeschnitten.

Zwar wird die Siedlung mit Ausnahme der Schulferien zweimal am Tage angesteuert, so der Siedlervereinschef mit Blick auf den Schülerverkehr, wenn der Schulbus im Erlenweg hält. „Was uns aber fehlt, ist ein Bus, der zu anderen Zeiten bei uns hält.“ Etwa zur zehnten und zur 16. Tagesstunde. Für Otto Normal-Kesselshainer wären das Zeiten, zu denen etwa Erledigungen beim Arzt oder auch Einkäufe möglich sind. Steinhäußer wünscht sich deshalb im Namen seiner Mitbewohner, dass sich die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung für einen Busverkehr stark machen, der vor allem den älteren Leuten in der Siedlung nutzt. Die seien andernfalls auf eine eigenes Fahrzeug, die Unterstützung durch ihre Kinder oder im Zweifelsfalle auf ein Taxi angewiesen.

An dieser Situation ändere auch die Tatsache nichts, dass ein Bus bei Bedarf an der Haltestelle an der Einfahrt in die Ökostation hält. Nicht nur, weil die Haltestelle zu weit von der Siedlung entfernt ist. Es fehlt schlichtweg ein Gehweg dorthin, um als Fußgänger gefahrlos an den Halt zu gelangen.

Eine Lösung des Problems sei für die Kesselshainer ebenso wichtig wie die Beseitigung der Ursachen, die für den Anstieg des Wassers im nahen Wäldchen zwischen dem Erlenweg und dem kleinen Flüsschen sorgen. Steinhäußer: „Das liegt am Saubach“, dem kleinen Fließgewässer vom Tagebau Bockwitz Richtung Eula. Während der Bach zwischen dem Bockwitzer See und der neuen Straße von Borna nach Dittmannsdorf schon vor Zeiten in Ordnung gebracht wurde, sehe es im weiteren Verlauf anders aus. Speziell an der Brücke unter der B 176 wachse das Schilf und lagere sich ab, und die Folge seien ein Anstieg des Wassers, das insbesondere in dem kleinen Waldgebiet nach oben drückt.

Das sei nicht nur schlecht für die Bäume, es habe auch konkrete Folgen für die Bewohner in Kesselshain. Der Grund: Das Feuchtbiotop wird in der warmen Jahreszeit zum Paradies für Mücken, und wer abends in der Siedlung Kesselshain auf seiner Terrasse sitzen will, muss sich vermummen, oder er sollte ein starkes Insektenschutzmittel zu Hand haben. Ein Zustand, der nicht von Dauer sein darf, erklärt der Siedlervereinschef und fordert die Verantwortlichen deshalb zum Handeln auf.

Von Nikos Natsidis