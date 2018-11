Landkreis Leipzig

Die weitere Gestaltung der Flüchtlingssozialarbeit blieb im jüngsten Kreistag nicht ohne Wortmeldungen. „Ich habe die Bitte, dass man die Betreuung der Asylbewerber aus dem Ausländeramt herauslöst“, forderte Linken-Kreisrätin Simone Luedtke.

Es sei nicht optimal, wenn die Betroffenen künftig unter Regie des gleichen Amtes beraten werden, das auch Entscheidungen zum Aufenthaltsstatus trifft. „Noch dazu, wenn die Beratung womöglich in den gleichen Räumen stattfindet.“ Luedtke unterstützte damit die Kritik des Runden Tisches Migration, der sich gegen den vom Landkreis eingeschlagenen Weg ausgesprochen hatte.

Die Karte zeigt die Aufteilung der Flüchtlingssozialarbeit im Landkreis Leipzig. Quelle: Landratsamt

Duisburger Sozialdienstleiter Zof wurde nicht engagiert

Nachdem der Duisburger Sozialdienstleiter Zof aus dem Rennen ist, will der Kreis ab Jahresanfang in zwei Gebieten, die in etwa deckungsgleich mit dem ehemaligen Leipziger Land sind, die Flüchtlingssozialarbeit selbst in die Hand nehmen. Der Runde Tisch Migration hatte das als Verletzung jeglicher Standards kritisiert und auf Interessenskonflikte hingewiesen, die sich dadurch zwangsläufig ergeben würden.

Landrat Henry Graichen (CDU) reagierte mit dem Hinweis, dass sich die Flüchtlingssozialarbeit nicht im Amt, sondern vor Ort abspiele. „Die Sozialarbeiter, auch wenn sie Beschäftigte des Landratsamtes sind, werden vor Ort tätig sein. Auch Sprechstunden in den Unterkünften wird es weiter geben“, versicherte der Kreischef.

Landrat Henry Graichen ist dafür, die Flüchtlingssozialarbeit selbst in die Hand zu nehmen. Quelle: André Kempner

In der Kritik stand außerdem die Neuordnung des Integrationsbeirates. „Die vorgenommene Änderung hält aus meiner Sicht einer rechtlichen Überprüfung nicht Stand“, erklärte der Colditzer Kreisrat Manfred Heinz (FDP). Entsprechend dem jüngsten Kreistagsvotum können dem Beirat nur noch Mitglieder angehören, die über einen gesicherten Aufenthaltstitel verfügen. „Für zwei Mitglieder würde das den Rauswurf aus dem Beirat bedeuten“, führte Heinz vor Augen.

Mitglieder mit Migrationshintergrund bekamen Post

Der Integrationsbeirat war von der Änderung nicht informiert worden. Lediglich dessen Mitglieder mit Migrationshintergrund erhielten Ende Oktober ein Schreiben vom Büro des Kreistages, sie mögen entsprechende Nachweise, sprich eine Kopie ihres Aufenthaltstitels, einsenden. Graichen erklärte dazu, dass die Änderung bewusst erfolgt sei und es bisher keine Hinweise auf rechtliche Angriffspunkte gegeben habe.

„Außerdem“, fügte er hinzu, „wurde das Vorgehen auch im zuständigen Ausschuss so kommuniziert.“ FDP-Mann Heinz hingegen hatte seine Bedenken unter anderem mit einem Verweis auf die Sächsische Landkreisordnung begründet. Horst Juhlemann (AfD) hatte im Laufe der Sitzung gefordert, die Unterbringungskapazitäten der rückläufigen Zahl der Asylbewerber anzupassen. „Das tun wir bereits“, verwies der Landrat unter anderem auf die Schließung der Gemeinschaftsunterkunft in Lobstädt.

Von Simone Prenzel