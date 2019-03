Frohburg/Kohren-Sahlis

Die Sorge um das Schicksal des Sahliser Rittergutes und seines Rokoko-Parks führten sie am Freitagabend für zwei schweißtreibende Stunden zusammen: Mehr als Hundert Interessenten aus dem Kohrener Land und darüber hinaus folgten einer Einladung des Kohrener Geschichtsvereins. Der Christophorus-Saal der Evangelischen Heimvolkshochschule konnte die Besucher nicht fassen. Thomas Fischer, der das Anwesen 2017 bei einer Zwangsversteigerung erwarb und privat zugegen, zeigte sich überrascht.

Georg-Ludwig von Breitenbuch, Stadtrat und Landtagsabgeordneter der CDU, dessen Familie über Generationen mit dem Anwesen verbunden war, bot nicht nur einen geschichtlichen Exkurs. Er fragte, wie Schloss, Park und Gutsgebäude zu retten seien, welche Förderung die öffentliche Hand gewähren könne und dürfe. Der Investor brauche eine breite Unterstützung, um das ambitionierte Vorhaben stemmen zu können. Fischer selbst nannte eine Summe von geschätzt 30 Millionen Euro, um den Komplex denkmalgerecht zu sanieren.

Ein Prisma für die Geschichte Mitteldeutschlands

„Das Rittergut ist wie ein Prisma für die Geschichte Mitteldeutschlands“, sagte Katharina Marlow vom Geschichtsverein. Über Zeiten und Umbrüche hinweg seien von hier zahlreiche (land-)wirtschaftliche, politische und künstlerische Impulse ausgegangen: „Ich habe die Hoffnung, dass an diese Kontinuität angeknüpft werden kann und sich Menschen finden, die sich einbringen.“

Zuvor hatte von Breitenbuch in einem Pareforce-Ritt einen Bogen von 1388, der Ersterwähnung des Sahliser Ritterlehens, über das Wirken derer von Crusius und die Konsequenzen der Bodenreform 1945 bis zur Nachwendezeit geschlagen. In der Absicht, einen möglichst hohen Erlös zu erzielen, habe die Treuhand die Immobilie zu spät und an mehrere ungeeignete Erwerber verkauft.

Dosierter Einsatz von Steuermitteln denkbar

Das habe zu dem gravierenden Verfall geführt, wie er heute unübersehbar sei, so von Breitenbuch. Dass Hof und Land getrennt wurden, erschwere eine wirtschaftliche Wiedernutzung des Komplexes zusätzlich. Klar sei, nicht jedes Herrenhaus in Sachsen könne gerettet werden; im Falle Sahlis‘ aber halte er auch den dosierten Einsatz von Steuermitteln für gerechtfertigt, um zumindest das im 18. Jahrhundert errichtete Schloss, den noch älteren Turm mit Renaissance-Wendelstein und den wertvollen Park zu erhalten. 100 000 Euro, sagte er, lägen seitens der Denkmalpflege bereit.

„Das klingt nach einer großen Summe, wird voraussichtlich aber nicht für alles reichen“, nahm Architekt Torsten Hentsch, der wie Mathias Pinkert dem Eigentümer als Planer und Projektleiter zur Seite steht, den Ball auf: „Wir haben aktuell nicht die Funktion, die das Gut wiederbelebt und ausfüllt.“ Man könne deshalb nur in kleinen Schritten vorgehen, meinte er und sprach von einem „Baukasten-Prinzip“. Vornan stehe das Herrenhaus, dann folge der Park.

Thomas Fischer, der im Münsterland Landwirtschaft betreibt und der in Leipzig zahlreiche Immobilien sanierte, räumte in herzlicher Offenheit ein, sich in Sahlis „ein bisschen verschätzt“ zu haben: Mit seiner bewährten zupackenden, „hemdsärmligen Art“ sei der Größe des Objekts und den vielschichtigen Anforderungen der Denkmalpfleger schwerlich beizukommen: „Ohne eine Nutzungsmöglichkeit kann ich das nicht durchfinanzieren.“ Ideen seien ausdrücklich gefragt. Gebe es eine, sei das Bauliche zügig zu stemmen.

Bürgermeister: Projekt verdient Unterstützung

Zwar könne die Stadt Frohburg finanziell nicht helfen, sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Mit den Schlössern Frohburg und Prießnitz engagiere man sich bereits in besonderem Maß. Der Sahliser Eigentümer aber verdiene unbedingte Unterstützung – und das Baudenkmal verdiene sie auch. Man sollte durchaus „bei der großen Politik das Bewusstsein wecken dafür, dass es sich um etwas ganz Besonderes handelt.“

Ein Café für die Ausflügler, ein Hotel, das einen ganzen Reisebus voller Gäste aufnehmen könnte, eine Bildungsstätte, eine Anlage für altersgerechtes Wohnen – zahlreiche Vorschläge wurden in der Runde genannt. Zudem könnte, so schlug es Katharina Marlow vor, eine Initiative von Bürgern mit Hand anlegen, um den verwilderten Rokoko-Park wieder herzurichten und für Besucher zu öffnen. Torsten Hentschs Fazit: „Der heutige Abend ist eine Art Auftakt.“

