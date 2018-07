Rötha/Oelzschau

Für viele ist es ein Bild des Jammers: Auf dem Friedhof in Oelzschau liegen seit mehreren Monaten einige Gedenksteine umgeworfen am Boden. Sie gehören zu einer Denkmalanlage für im Ersten Weltkrieg Gefallene aus dem Ort. Als Sturm Friederike am 18. Januar übers Land fegte, erinnert sich Peter Brauße, Grabmacher aus dem Nachbarort Großpötzschau, hat der eine Fichte umgeworfen, deren Wurzel hat einige Steine aufgeworfen, andere wurden vom Stamm selbst getroffen.

Ganze Anlage muss erneuert werden

Seither hat sich an der traurigen Situation nichts verändert. Nur der Baum ist zersägt und weggeschafft worden. Der Sturmschaden ist aber offenbar nicht das einzige Problem, sagt Matthias Lehmann, leitender Pfarrer im Kirchspiel im Leipziger Neuseenland, zu dem Oelzschau gehört. Auch die noch stehenden Steine seien wackelig, könnten jederzeit umgestoßen werden. Die paar liegenden einfach wieder aufzustellen, würde daher nicht viel nutzen.

Das sieht auch Brauße so, der sich auf den Friedhöfen der Gegend bestens auskennt. „Die ganze Anlage muss erneuert werden,“ fordert er. Immer zwei Steine müssten auf einen Steg gestellt und alle zusammen im Kreis angeordnet werden. Dann würde die Anlage wieder aussehen wie früher. Sie war nach dem Ersten Weltkrieg errichtet worden. Während in vielen Orten ein Stein mit den Namen der Toten aus dem Ort aufgestellt worden war, setzten die Oelzschauer damals offenbar jedem einzelnen Kriegstoten einen Stein. Laut Brauße würden von einigen noch Nachkommen in Oelzschau und Umgebung wohnen.

Offen, wer Reparatur bezahlt

Die Frage ist nun, wer sich um die Reparatur der Anlage kümmern und wer es bezahlen muss. Der Mölbiser Pfarrer Stephan Vorwergk sieht die Stadt in der Pflicht, weil die Art des Gedenkens durch dieses Denkmal, das kein Grab ist, ein öffentliches Gedenken sei. Er glaube zudem, dass sich der Schaden über die Versicherung regulieren lassen müsste. Die Stadt weiß zwar vom Zustand der Anlage auf dem kirchlichen Friedhof hat aber bisher offenbar noch keine Anstrengungen unternommen.

Pfarrer Matthias Lehmann will nach dem Urlaub das Gespräch mit der Stadt suchen. Für ihn steht auf jeden Fall fest: „Das darf so nicht bleiben.“

Von André Neumann