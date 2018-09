Groitzsch/Pödelwitz

Ein Solidaritätsbaumhaus ist am Samstag an der Linde im Pödelwitzer Pfarrgarten emporgezogen worden. Mit der symbolischen Aktion will das Bündnis „Pödelwitz bleibt“ ideell die Braunkohlegegner in Nordrhein-Westfalen unterstützen, die sich für den Erhalt des Hambacher Forstes einsetzen. Sie werden derzeit von Polizeikräften geräumt. Aktivisten wohnen in Baumhäusern in den Wipfeln des Waldes.

Das Baumhaus in Pödelwitz wird hochgezogen. Quelle: privat

Rund 150 Menschen seien bei der Aktion in Pödelwitz dabei gewesen, informierte Jens Hausner, Bewohner des vom Braunkohleabbau bedrohten Dorfes und Sprecher der Bürgerinitiative Pro Pödelwitz.

Pödelwitzer wissen, wie sich das anfühlt

In Pödelwitz wisse man genau, wie es sich anfühlt, wenn ein Konzern Menschen die Lebensgrundlagen unter den Füßen wegziehen will, hatte er im Vorfeld erklärt.

Nach der Aktion gab es ein Konzert des „Bestaussehendsten Chores Leipzigs” in der Kirche.

Auftritt des Chores in der Kirche. Quelle: privat

