Rötha

Als Timo Werner und Emil Forsberg die Bühne betraten, gab es kein Halten mehr. Obwohl das Sommerfest in Rötha schon am Nachmittag einen riesigen Zulauf an Besuchern verzeichnete, standen sich die Gäste ab 20 Uhr dann in den Zelten gegenseitig auf den Füßen. Der Feierlaune taten die beengten Verhältnisse keinen Abbruch, lediglich die bangen 95 Spielminuten. Doch als das 2:1 für Jogis Jungs fiel, ging die Party noch einmal so richtig los.

Der Förderverein des Kindergartens Regenbogenland hatte zum zweiten Mal zum Sommerfest unter seiner Regie eingeladen, der Erfolg sprach für sich: mehrere hundert Besucher kamen und genossen die Atmosphäre trotz des durchwachsenen Wetters. Schon am Nachmittag war das Gelände hinter dem Schützenhaus voll. Für die Kinder gab es alte Spiele wie Eierlauf und Sackhüpfen zu entdecken, auch eine Disco und Zaubershow.

Jugendclub mit Bastelangeboten

Wer Lust auf Kreativität hatte, wurde beim Jugendclub „Die Wanne“ fündig. Die Leiterin Heike von Steinsberg bastelte mit den Kindern Vasen und Stiftehalter aus Tetrapacks und Verpackungen, Jugendliche zauberten Airbrush-Tattoos auf Arme und Beine. „Aber keine Sorge, die Bilder gehen wieder ab und sind nicht schädlich“, erzählte von Steinsberg.

Zur Galerie Mitglieder des Hundesportvereins Rötha zeigten verschiedene Disziplinen. Die reichten vom Gruppentraining über Agility (Hindernisparcours) bis hin zur Schutzhundeausbildung.

Spektakulär ging es hingegen auf der großen Festwiese zu. Der Hundesportverein Rötha hatte etliche Mitglieder samt ihren Vierbeinern gewinnen können, verschiedene Disziplinen zu zeigen. Die reichten vom Gruppentraining über Agility (Hindernisparcours) bis hin zur Schutzhundeausbildung. Besonders beeindruckt zeigten sich die Zuschauer von dem zweijährigen Schäferhund Dayne, der gemeinsam mit Halter Tino Franz und Helfer Nico Benkwitz Elemente des Schutzhundetrainings vorführte.

„Förderverein ist würdiger Nachfolger“

Für Annett Steinbach-Kratzsch ist das Sommerfest aus Rötha nicht wegzudenken – und mit dem Förderverein habe der bislang organisierende Sportverein einen würdigen Nachfolger gefunden. „Die Mitglieder haben sich wirklich unglaublich viel einfallen lassen“, merkte sie an.

Olaf Kuhnhardt vom Förderverein hat am Sonnabend häufiger solch ein Lob gehört. „Und natürlich freut es uns“, sagte er. Denn Organisation, Logistik, Planung und schließlich Umsetzung seien eine echte Herausforderung. Um so zufriedener zeigte er sich ob des großen Zulaufs. Schließlich sei der Erlös für den Kindergarten gedacht. Ein Teil der Einnahmen werde noch für die Matschanlage verwendet, ein anderer für die Abschlussfahrt der Schulanfänger.

Von Julia Tonne