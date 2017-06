Groitzsch. Die Produzenten von Kinderhort-Movie haben sich wieder voll ins Zeug gelegt. Entstanden ist das 21. Spektakel für die Sonnenwendfeier auf der Groitzscher Wiprechtsburg. Am Freitag, 20.30 Uhr, geht das Chaos-Studio von „Wasserturm-TV“ auf Sendung – natürlich nur mit dem Original. Der neueste Clou soll mit einer Adaption von „Alice im Wunderland“ gelingen.

Angelehnt an die Präsentation von Hollywood-Top-Filmen und internationalen Showereignisse, stimmt der Groitzscher Hort auf seinen künstlerischen Jahreshöhepunkt ein. „Bunt, schräg, lustig und schrill – so soll es sein in unserem Wunderland, in dem viele Tänze aller elf Hortgruppen aufgeführt werden“, kündigt Leiterin Siegrun Jentsch an. „Nach der Eröffnung, die Kinder der Musical-AG gestalten, erwartet die Zuschauer wieder ein Feuerwerk voller Ideen, Musik und bunter Kostüme.“ 14 Hauptdarsteller erzählen die verrückte Geschichte von dem Mädchen, das in eine absurde Welt gerät und dort so manches Abenteuer bestehen muss. „Die Zuschauer werden sehen, ob Alice und der verrückte Hutmacher das Wunderland retten können“, so Jentzsch.

Sie verspricht nicht weniger als einen familientauglichen Blockbuster. Was nach den Erfahrungen der bisher 20 Aufführungen, die die Mädchen und Jungen aus der Einrichtung am Wasserturm in gut 20 Hort-Jahren gestalteten, bei Weitem keine Übertreibung ist. Schließlich wird zuvor monatelang geprobt, gebastelt und genäht. „Wir würden uns freuen, wenn die Leistung der Kinder Anerkennung findet und sich recht viele Zuschauer auf den Weg zur Wiprechtsburg machen“, rührt Siegrun Jentzsch die Werbetrommel. Bis zu 3000 Besucher waren in der Vergangenheit jeweils von den Vorstellungen begeistert.

Von Olaf Krenz