Borna. Bundesligaspieler und -trainer hätten am Dienstag ihre wahre Freude gehabt, wären sie denn in Borna gewesen. Denn dort kickte der Nachwuchs mit viel Körpereinsatz, aber immer fair. Die Städtischen Werke hatten zum bereits sechsten Mal zum Sonni-Cup auf den Kunstrasenplatz im Rudolf-Harbig-Stadion eingeladen. Sechs Mannschaften ließen sich das Turnier nicht entgehen. Mit dabei waren die Grundschulen Borna Nord, Borna West, Neukirchen, Frankenhain, Rötha und Lobstädt.

Und das Team aus Borna Nord stellte schon kurz nach Anpfiff klar, wer als Favorit gilt, die Thieme-Schüler aus der dritten und vierten Klasse schossen das erste Tor des Wettkampfs. Folgerichtig nur, dass sie auch alle anderen Spiele für sich entschieden und mit einem Torverhältnis von 15 geschossenen zu vier Gegentoren ins Finale um den Wanderpokal des Energie-Cups eingezogen sind. Die Mannschaft tritt am 7. Juni in Döbeln an.

So richtig motiviert ging es aber nicht nur auf dem Spielfeld zu, sondern auch an den Seitenlinien. Die Trainer, allen voran Gert Forst, der die Ganztagsangebote Fußball in Borna leitet, korrigierten immer wieder von draußen. „Bei den Mannschaften ist schon das eine und andere Talent dabei“, kommentierte er. Und auch Sebastian Kettritz, Sportlehrer der Thieme-Schule, war von den Leistungen der jungen Kicker beeindruckt. Vor allem aber sorgte der Cup selbst für Begeisterung. „Schließlich ist das Turnier die einzige Möglichkeit im Jahr für die Schulen, sich gegenseitig zu messen“, sagt Kettritz. Und genau das ist auch Hintergrund des Sonni Cups, wie SWB-Geschäftsführer Jan Hoppenstedt erklärt. Zwar gebe es von Seiten der Städtischen Werke zahlreiche Aktionen, aber vorrangig für Erwachsene. Vom Fußballturnier sollten die Kinder profitieren.

Von Julia Tonne