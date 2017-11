Spaziergang führte in den Tod: Trauer um demenzkranken Rentner in Böhlen

Böhlen. Horst Krämer wurde gerade einmal 73 Jahre alt. Bei einem seiner täglichen Spaziergänge in Böhlen verlor der demenzkranke Rentner die Orientierung und starb an Unterkühlung. Im Seniorenzentrum in der Clara-Zetkin-Straße ist die Trauer groß, erinnern ein Bild und Blumen an den Senior, gab es in den vergangenen Tagen immer wieder Schweigeminuten. Doch was können Seniorenheime und pflegende Angehörige tun, wenn Demenzkranke einen Spaziergang machen wollen? Und zwar nicht nur innerhalb geschlossener Räume.

„Bei der Beantwortung der Frage hängt man unweigerlich sprichwörtlich zwischen Baum und Borke“, macht Dr. David Boeckler, Oberarzt der Neurologie in der Bornaer Sana-Klinik, deutlich. Einerseits könnten die Bewohner weder in Einrichtungen noch zuhause eingesperrt werden, andererseits sei es immer ein Risiko, sie alleine losziehen zu lassen. Dass viele Menschen mit der Alterskrankheit Demenz Bewegung brauchen, ist unter Ärzten unstrittig. Je nach Schwere der Erkrankung nehme die Bewegungsunruhe immer mehr zu. „Allerdings ist es kein Fluchtversuch, wenn Bewohner nach draußen wollen, vielmehr ist es ein zielloses Umherirren“, sagt Boeckler, für den das Schicksal von Krämer kein Einzelfall ist.

Die Senioren alleine losziehen zu lassen, ist ein zweischneidiges Schwert. Denn auf der einen Seite sollen die Bewohner soweit wie möglich ein eigenständiges Leben führen können, auf der anderen Seite fehle laut des Neurologen in vielen Einrichtungen schlicht Personal, das mitgehen könnte. Eine denkbare Lösung sieht er darin, die Senioren mit einer Art kleinem Chip auszustatten, über den der Aufenthaltsort abgerufen werden könne – ähnlich wie bei Mobiltelefonen. Diese Maßnahme greife relativ wenig in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen ein. Eine andere Variante, um unbemerktes Verlassen des Hauses zu verhindern, sei ein Empfangstresen oder die Überwachung des Eingangsbereichs mit Videokameras.

Im Außenbereich kommen einige Seniorenheime schon längst den Demenzerkrankten entgegen, zum Beispiel mit eingezäunten Parkanlagen und Rundwegen. Kritiker allerdings lassen meist nicht lange auf sich warten. Als im niedersächsischen Hameln das erste Demenz-Dorf eröffnet wurde, stießen die sich an den schulterhohen Zäunen – zum Teil mit der Bemerkung, die alten Leute würden „weggesperrt“.

„Was also ist der richtige Weg?“, fragt Thomas Niese, Leiter des Seniorenzentrums in Böhlen, wo Horst Krämer lebte. Niese ist dieser Tage im Gespräch mit dem Träger Inter Pares. Denn um solche Schicksale künftig zu verhindern, müssten die entsprechenden Grundlagen geschaffen werden, möglicherweise ein abgeschlossener Bereich. Aber genau hier sieht Boeckler wieder Schwierigkeiten auf viele Einrichtungen zukommen. „Eine geschützte Station ist rechtlich schwierig und nicht von heute auf morgen umzusetzen“, betont er. Das betreffe nicht nur das Haus in Böhlen, sondern sämtliche Altenpflegeheime.

Von Julia Tonne