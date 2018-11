Borna/Neukieritzsch

Am Montag wird die Verkehrslage in und nördlich von Borna noch ein bisschen angespannter, als sie es ohnehin schon ist. Dann wird für voraussichtlich zwei volle Wochen, bis zum 2. Dezember, die Bundesstraße 176 zwischen Lobstädt und Neukieritzsch gesperrt.

Autofahrer sind jetzt schon genervt, und im Netz macht man sich darüber lustig, dass bei allen schon bestehenden Sperrungen und Umleitungen nun auch noch diese Trasse gesperrt wird.

Landesamt für Straßenbau empfiehlt Ausweichstrecke

Tatsächlich gehört die B 176 mit zu den großräumigen Umfahrungen für die wegen des Autobahnbaus permanent staugefährdete B 95 zwischen der A 38 und Borna. Auf Schildern an der A 38 empfiehlt sogar das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, die Ausweichstrecken zu nutzen. Die westliche führt von der Anschlussstelle Leipzig-Südwest der A 38 über Zwenkau (B186) und Neukieritzsch (S 71) und über Lobstädt (B 176) nach Borna.

Das ist nun für die nächsten zwei Wochen nicht auf direktem Weg möglich. Die Umleitung in beiden Richtungen führt über Deutzen. Zwischen Borna und Deutzen auf der Staatsstraße S 50 und zwischen Deutzen und dem Bahnübergang bei Neukieritzsch auf der Kreisstraße K 7931. Das sind zwar nur dreieinhalb Kilometer mehr, und eine kürzere Umfahrung gibt es nicht, dafür lauern gleich mehrere Staufallen.

Stau am Bahnübergang wahrscheinlich

Eine ist der Bahnübergang, an dem die Kreisstraße bei Neukieritzsch in die Bundesstraße mündet. Da ab Montag fast alle Fahrzeuge an dieser Stelle die Bahn queren müssen, können die Schlangen lang werden.

Die zweite Staustelle ist im Borna, wo die S 50 in die – ohnehin schon teilweise gesperrte – B 93 mündet. Dort gibt es schon jetzt gelegentlich lange Wartezeiten an der Ampel, auch ohne zusätzlichen Verkehr von der B 176. In der Gegenrichtung, auf der Luckaer Straße aus Richtung Bahnunterführung, droht ebenfalls Stau, da jetzt der komplette überörtliche Verkehr von dort gleich nach links in die Deutzener Straße abbiegen muss. Die Linksabbiegephase der Ampel ist sehr kurz. Man darf gespannt sein, ob die Schaltung für die zwei Wochen geändert wird.

Anwohner entlang der Strecke müssen Krach ertragen

Die angespannte Lage auf den Straßen wird also nicht besser. Und vor allem in Deutzen werden die Einwohner entlang der Umleitungsstrecke unter der höheren Verkehrsbelastung stöhnen. Es könnte aber auch Lobstädt und Großzössen treffen. Denn wer in Borna die Wegweisung für die gesperrte B 176 verpasst oder ignoriert, kann spätestens in Lobstädt nur noch nach rechts (Großzössen) oder links (Lobstädt) abbiegen.

Von André Neumann