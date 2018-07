Neukieritzsch/Deutzen

Das Vereinsfest des Sportvereins Blau-Weiß Deutzen stand am Samstag natürlich ganz im Zeichen des Sports. Eigentlich sind die Sportler des Vereins eine große Mannschaft, doch zum traditionellen Vereinsfest scheiden sich im Spiel die Geister, dann tritt das Oberdorf gegen das Unterdorf an. Aber bevor der große Wettkampf begann, war gegen 10 Uhr Frühschoppen angesagt, den sich die Zuschauer auch diesmal nicht entgehen ließen.

Oberdorf tritt gegen Unterdorf an

Die drei Abteilungen des SV Deutzen – Fußball, Tischtennis und Kegeln – trugen an diesem Tag gemeinsam die Wettkämpfe in den jeweiligen Disziplinen aus. „Für das Vereinsleben ist es wichtig, dass die Mitglieder an diesem Tag gemeinsam aktiv werden. Das beginnt schon bei der Planung zum Vereinsfest“, stellte Sandy Schädlich vom Organisationsteam fest. Dass alle an einem Strang ziehen, damit das Fest gelingt, haben die Mitglieder bereits bei den vorangegangenen Festen bewiesen, die gut organisiert waren, so Schädlich.

Doch die Sportler wollen keinesfalls unter sich bleiben. Besucher sind herzlich willkommen, beleben sie doch das Wettkampfgeschehen. „Das Vereinsfest soll ein Fest für die ganze Familie sein, wo Eltern, Großeltern und Kinder gemeinsam den Tag erleben“, sagte Sandy Schädlich. Unterstützung für ihr Vorhaben bekommen die Sportler von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Gemeindeverband. In diesem Jahr waren die Kameraden aus Lobstädt vor Ort, die zu einer Technikschau am Löschfahrzeug einluden. „Vor allem für die Kinder sind die inszenierten Löschangriffe eine gelungene Herausforderung, um ihr Können unter Beweis zu stellen“, meinte Schädlich. Die Kameraden ihrerseits spielten in diesem Jahr sogar beim Tischtennisturnier mit.

Entenrennen mit Humor

Bereits am Freitagabend fand das erste Fußballspiel statt, bei dem das Oberdorf gegen das Unterdorf antrat. Mit 6 : 2 holte sich das Oberdorf hier den ersten Sieg. Trotz großer Hitze am Samstag kamen viele Besucher, um die Sportler bei den weiteren Wettkämpfen zu erleben. Aber auch der Spaß kam nicht zu kurz. Das so genannte Entenrennen auf der Pleiße, wo die Kunststofftiere eine Strecke von 500 Metern zurücklegen mussten, fand unter strengen Regeln statt. Eine davon lautete, dass die gelben Tierchen nur die natürliche Strömung, also ohne Hilfe von außen, nutzen durften, um voran zu kommen. Zuwiderhandlungen wurden geahndet und das Schwimmtier disqualifiziert.

Die Deutzener nahmen ihr Entenrennen mit Humor, und so hatten alle ihren Spaß dabei. Sylvia Sporbert von den Kegelfrauen erklärte, dass auch die Tombola sich großer Beliebtheit erfreute. „Kinder und Erwachsene hoffen gleichermaßen auf einen Gewinn“, stellte sie fest.

Von René Beuckert