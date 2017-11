Spielfieber an der Grundschule Rötha

Rötha. In der Grundschule Rötha bricht wieder einmal das Spielfieber aus. Grund ist ein großer Stapel Spiele, die kürzlich der Paketbote brachte und die die ersten Kinder schon mal ausprobieren durften.

„Es lernt sich leichter, wenn man es spielerisch macht“, ist Schulleiterin Silke Kruppa überzeugt. Deswegen hatte sich die Grundschule Rötha jetzt schon zum zweiten Mal bei der bundesweiten Initiative „Spielen macht Schule“ erfolgreich um ein Spiele-Paket beworben. Nötig ist dazu nichts weiter als ein schlüssiges Konzept, welches beschreibt, wofür die Spiele in der Schule eingesetzt werden.

Beim ersten Mal hatte die Schule dabei vor allem die nicht aus Deutschland stammenden Kinder in der Daz-Klasse (Deutsch als Zweitsprache) im Blick. Die fremden Worte lassen sich besser erlernen, wenn ihre Bedeutung als Bild oder Figur im Spiel erscheint.

Diesmal stellte die Schule das Experimentieren, Laborieren und das didaktische Spielen in den Mittelpunkt ihrer Bewerbung. Das kam bei der Initiative gut an und so können im Werkunterricht demnächst pfiffige Schaltkreise mit dem Material aus mehreren Elektronik-Kästen zusammengebaut werden, bekommt die Bibliothek einen Satz Spiele, die unter anderem im Sachunterricht die Lust am Lernen fördern sollen, und für den Förderunterricht Deutsch ist auch wieder etwas dabei.

Den Nerv der Kinder haben die Träger des Projektes jedenfalls getroffen. Kaum waren die ersten Spiele ausgepackt, waren die Mädchen und Jungen schon ganz vertieft in Elektrotechnik, Wortsymbole und geheimnisvolle Verkettungen bunter Holztiere.

Von André Neumann