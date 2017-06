Der Spielplatz am Pestalozziplatz in Böhlen gibt ein etwas trauriges Bild ab. Das will die Stadt nun im Sommer ändern. Für die Umgestaltung hat Böhlen über das DOW-Spendenprogramm „Wir für hier“ 7500 Euro erhalten. Geplant ist eine Kletterkombination für Jugendliche und gar Erwachsene. Nun werden Sponsoren für Fallschutzmatten gesucht.