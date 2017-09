Borna. Es war nicht das erste Mal: Schon wieder haben Unbekannte den neuen Spielplatz in Borna-Ost zerstört. Pflastersteine wurden herausgerissen. „Purer Vandalismus“, sagt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Sie droht mit Konsequenzen. „Wenn sich das wiederholt, muss ein Zaun zum Schutz her.“ Immerhin sind die Reparaturkosten beträchtlich. Für die Instandsetzung der Anlage werden 6000 Euro veranschlagt.

Geld, das im Haushalt für „normale“ Reparaturen vorgesehen ist. Und das irgendwann alle ist. Doch nicht nur deshalb könnte es sein, dass die attraktive neue Anlage im Bornaer Osten, die sich dort befindet, wo einstmals die Neuseenland-Grundschule stand, irgendwann nicht mehr ohne weiteres für jedermann zugängig ist. So, wie es vor Jahren mit der Skateranlage in Borna-Nord der Fall war. Dort hatten sich immer wieder Unbekannte an der Tartanbahn zu schaffen gemacht – mit kaputten Bierflaschen. „Die hatten Löcher in den Boden geschnitten“, so die Oberbürgermeisterin. Kostenpunkt: etwa 3000 Euro pro Loch. Die Folge war die Errichtung eines Zauns rund um die Anlage, so dass jetzt nur noch die Kindergartenkinder Zutritt haben.

Inwieweit sich dem Treiben der unbekannten Vandalen Einhalt gebieten lässt, ist offen. Regelmäßige Polizeipräsenz vor Ort scheinen schlecht vorstellbar. Die Oberbürgermeisterin hofft deshalb, dass sich Anwohner melden und im Zweifelsfall die Polizei informieren, wenn sie etwas Auffälliges bemerken.

