Böhlen. Die Stadt Böhlen setzte alle Hoffnungen auf das vor ihr liegende Jahr. Denn wenn alles gut geht, bekommt die Verwaltung in den kommenden Wochen eine Zusage über Fördermittel zum Bau der neuen Sporthalle. „Unsere Eigenmittel haben wir in den Haushalt 2017 eingestellt, jetzt hoffen wir, dass die Aufrechterhaltung des Antrags erfolgreich ist“, sagt Bürgermeister Dietmar Berndt. Der erste Antrag war im vergangenen Jahr abgelehnt worden (die LVZ berichtete).

Während Berndt auf diesen Bescheid noch wartet, ist ein anderer bereits eingegangen: die Fördermittelzusage für die Analyse der Breitbandversorgung im Stadtgebiet. „Die beginnt auf jeden Fall in diesem Jahr“, betont der Rathauschef. Und auch sonst ist die Vorhabenliste der nächsten zwölf Monate lang. Beschäftigen wird die Stadt vor allem das Kulturhaus, das 65 Jahre alt wird. Aus der ehemaligen Gaststätte im Südflügel sollen mehrere Räume werden, die dann für die verschiedensten Projekte zur Verfügung stehen. Das Bauamt rechnet bisher mit Kosten von rund 300 000 Euro. Die muss die Stadt aber nicht aus eigener Tasche zahlen, vielmehr hilft hier der Fördermitteltopf mit dem sperrigen Namen „Investitionskraftstärkungsgesetz“.

Weitere Arbeiten am Kulturhaus müssten durch die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) erfolgen, unter anderem die Sockel- und Grundleitersanierung. Wann das passieren soll, steht allerdings noch nicht fest. Klar hingegen ist bereits, dass das Nebengebäude des Kulturhauses, das einst als Werkstatt diente, im Januar abgerissen wird. Es wird schlicht nicht mehr gebraucht und ist dringend sanierungsbedürftig. Damit sind die Bauvorhaben in diesem Jahr fast schon aufgezählt. Zwar wird die Glück-Auf-Straße noch instandgesetzt und die Planungen für den Rathausanbau beginnen, weitere Bauarbeiten stehen jedoch nicht an. Wobei in der Glück-Auf-Straße umfangreicher gebuddelt wird als bisher angedacht, denn der Abwasserzweckverband Espenhain klinkt sich mit ein und verbaut neue Schmutz- und Regenwasserkanäle.

Doch damit ist die Vorhabenlisten Böhlens letztlich noch nicht zu Ende. So will Berndt Ladestationen sowohl für Fahrräder als auch für Elektro-Autos installieren lassen sowie ein neues City Mobil anschaffen. Das steht quasi schon in den Startlöchern, die angefragten Sponsoren haben ihre Zusage bereits der Stadtverwaltung mitgeteilt. „Das jetzige Fahrzeug hat fast 300 000 Kilometer runter und muss dringend ausgetauscht werden“, sagt Berndt. Umso erfreulicher sei es, dass der Nachfolger in den kommenden Wochen auf Tour gehen könne.

Ein Wunsch, der dem Rathauschef im vergangenen Jahr nicht erfüllt wurde, steht nach wie vor auf seiner Liste: die bessere Bezahlung des Leipziger Symphonieorchesters (LSO). „Es ist erst einmal gelungen, das Orchester zu halten, aber die Finanzierung muss nun auch endlich geklärt werden“, macht Berndt deutlich. Und die hänge noch immer am Landkreis Nordsachsen (die LVZ berichtete).

