Reges Baugeschehen in Borna: Derzeit wird an mehreren Sportstätten in der großen Kreisstadt gewerkelt. Die Handwerker geben sich nicht nur in der Turnhalle in Borna-Ost die Klinke in die Hand, jetzt ist auch das Sportobjekt in Eula dran. Hier steht in den nächsten Wochen die energetische Sanierung im Fokus.