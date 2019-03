Pegau

Heute erlebt das Pegauer Sporthaus offiziell die erste Veranstaltung nach der Sanierung der Flutschäden von 2013. Nach Querelen um die Übernahme entschloss sich der Turn- und Sportverein 1903 (TuS) doch, Hausherr in dem städtischen Gebäude an der Sportanlage „Große Reitbahn“ zu werden. Die Abteilung Fußball sorgt nun mit ihrer Mitgliederversammlung für die Premiere, nachdem der Nutzungsvertrag seit dem 1. Januar läuft. Die Kicker werden sich schließlich auch vorrangig um das Domizil kümmern.

Bei Flut 2013 stand Wasser 1,75 Meter hoch

Bis Ende Mai 2013 war das Sporthaus als öffentliche Gaststätte betrieben worden, auch eine Wirtswohnung hatte dazugehört. Anfang Juni aber war es in der vernichtenden Flut untergegangen. Das Wasser stand ringsum 1,75 Meter hoch. Während die Sportler nach dem Abfließen den angrenzenden Kabinentrakt zunächst provisorisch, dann richtig herrichteten und nutzten, dauerte es im Hauptgebäude länger. Zu groß waren die Schäden. Es mussten der Keller verfüllt, Fußböden, Decken, Elekro- und Sanitäranlagen sowie die Heizung saniert werden.

Rund halbe Million Euro Sanierungskosten

Am Ende kostete die Sanierung des ursprünglich 1924 errichteten Gebäudes wohl rund eine halbe Million Euro, meint Fußball-Abteilungsleiter Thomas Liebau. Schließlich hatte der TuS im Frühjahr 2017 hier seinen Vereinssitz nehmen können. Allerdings konnte sich der Vorstand, der das Vorhaben insgesamt lobte, nicht mit dem Fußboden anfreunden.

TuS Pegau lehnt flutsicheren Fußboden ab

Der war zwar flutsicher hergestellt worden, wie Bauexperte Carsten Iwan bestätigte. „Aber in einer Art Asphalt“, kritisierte TuS-Vorsitzender Helmar Krause damals. „Da kommt man sich vor wie auf einem besseren Parkplatz. Der Boden kann nicht mal gewischt werden, so uneben ist der.“ Monatelang gab es keine Einigung mit der Stadt. „Das ist doch kein Tanzhaus. Der Boden entspricht der Nutzung“, erklärte Bauamtsleiter Gunther Grothe vor anderthalb Jahren.

Dann bewegte sich doch etwas, ein „neues“, aber leeres Gebäude hilft keinem. „Die Stadt hat einen ordentlichen Fußbodenbelag verlegen lassen. Das wurde gut gemacht“, sagt Liebau. Der Verein stimmte dem Nutzungsvertrag zu, der am Jahresanfang in Kraft trat. Allerdings sind für den TuS, vor allem die Fußballer, noch einige Arbeiten geblieben.

Mitglieder putzen und wischen nach Übernahme

So übernahmen die Mitglieder die Reinigung, rund 250 gehören zur Abteilung, darunter 160 Kinder und Jugendliche. „Jede Mannschaft, auch im Nachwuchs, hat eine Aufgabe bekommen, Fenster und anderes putzen, Boden wischen und ähnliches“, zählt der Kicker-Chef auf. Während das bei den Jüngsten die Eltern übernahmen, waren die C- und B-Junioren (etwa zwölf bis 16 Jahre) selbst aktiv. „Ihre Trainer haben sie angelernt“, meint Liebau schmunzelnd. „Das festigt das Gefüge und Vereinsleben.“

Verein beschafft die Ausstattung fürs Sporthaus

Die Einrichtung obliegt ebenfalls dem Verein. Also wurden Lampen organisiert, Tische und Stühle aus einer Gaststättenauflösung übernommen, eine Schankanlange beschafft, deren Verkleidung selbst gebaut. Rund 10 000 Euro habe der TuS sicherlich investiert. Die Stores und Vorhänge hat Birgit Gottschalk mit ihrem Geschäft „Gardinen & Kurzwaren“ gespendet. „In Pegau hilft man sich gegenseitig“, sagt sie beim Aufhängen.

Vermietung für Feiern schon angelaufen

Die Ausgestaltung geht nach der Versammlung weiter. Liebau kann sich im großen Vereinsraum, der Gaststube war, eine Chronikecke vorstellen. Dort kann auch gefeiert werden, eine Küche gibt es auch. Erste Vermietungstermine für Geburtstage, Jugendweihe und Schulanfang sind längst vergeben. Der Sportsaal, in dem vorerst Stühle gestapelt sind und zusammengeklappte Tischtennistische stehen, soll mal für Gymnastikgruppen und Aktivitäten der Volkshochschule, aber auch fürs Üben der Guggemusik Blablös und von Karnevalsgruppen zur Verfügung stehen.

Eröffnungsparty erst beim Vereinsfest im Juni

Eine Einweihung gibt es zunächst nicht, auch wenn der TuS gerade am 11. März 116. Geburtstag hatte. „Die Eröffnung wird mit in unser Vereinsfest vom 28. bis 30. Juni integriert“, kündigt Thomas Liebau an. Für ihn hängen schöne Erinnerungen am Sporthaus. „Ich habe hier meinen Polterabend und meine Hochzeit gefeiert. Deshalb kümmere ich mich auch mit Herzblut darum.“ Wie sich das für den Verein rechnet, wie sich die Betriebskosten entwickeln, „müssen wir sehen. Aber ich denke, dass es ein gesundes Risiko ist“.

Von Olaf Krenz