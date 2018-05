Groitzsch

Nach mehrmonatiger Sanierung öffnet am 8. Mai das neue Restaurant im Groitzscher Sportlerheim. Es heißt „Maximilians – Restaurant am Sportzentrum“ und schlägt namentlich einen Bogen zum neuen Pächter Max Wildensee (28) aus Audigast, Sohn von Ortsvorsteherin und Stadträtin Antje Wildensee.

Restaurant soll drei Angestellte haben

Der gelernte Koch wagt den Sprung in die Selbstständigkeit und wird insgesamt drei Angestellte beschäftigen. Seine Ausbildung absolvierte er im Zwenkauer Hotel Seehof, arbeitete später einige Monate in Österreich, im Café Madrid in Leipzig sowie zuletzt in Markkleeberg.

„Aber es war schon immer mein Traum, ein eigenes Restaurant zu betreiben“, erzählt der junge Mann, „ich freue mich auf die Herausforderung“.

Das „Maximilians“ verfügt über insgesamt 40 Sitzplätze und einen Freisitz mit weiteren 30 Plätzen, darüber hinaus gibt es zwei Bowling- und zwei Kegelbahnen, einen Saal mit 140 und einen kleinen Veranstaltungsraum mit 35 Plätzen.

Verschiedene Veranstaltungen geplant

„Wir möchten hier zu verschiedenen Veranstaltungen einladen“, sagt Pächter Wildensee und zählt unter anderem Fasching, Kabarett, Sport- und Oktoberfeste, Tanz und Seminare auf. „Ich bin selber Mitglied im Sportverein Groitzsch, habe früher Fußball gespielt“, so der Audigaster, „dadurch kenne ich viele Familien in Groitzsch und arbeite eng mit dem Verein zusammen“.

Kulinarisch setzt der Koch auf „gutbürgerliche Küche, aber modern angerichtet“, etwa auf ovalen oder eckigen Tellern. Verschiedene Salate, Vorspeisen, Nudeln, Fisch und Fleischgerichte werden auf der Speisekarte stehen. Geöffnet hat das „Maximilians“ immer dienstags bis freitags von 16 bis 22 Uhr sowie Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 22 Uhr.

Von Kathrin Haase