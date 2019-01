Rötha

Das Röthaer Sportlerheim wird künftig vom Sportverein Röthaer SV bewirtschaftet. Der Stadtrat stimmte auf seiner jüngsten Sitzung der Verpachtung des Gebäudes am Sportplatz in der Kreudnitzer Straße zu. Der Verein soll das Sportlerheim nicht nur betreiben, er soll auch die Außenanlagen pflegen sowie Instandsetzungen und Instandhaltungen auf seine Kosten übernehmen.

Damit endet eine längere Debatte über den künftigen Umgang mit dem Sportlerheim. Zwischenzeitlich hatte die Stadt auch mit dem Förderverein für den Kindergarten als möglichem Pächter verhandelt.

Pachtvertrag wird für 15 Jahre abgeschlossen

Der Pachtvertrag wird für 15 Jahre abgeschlossen und kann zweimal für je fünf Jahre verlängert werden. Für die zu erbringenden Leistungen bekommt der Verein das Gebäude nahezu kostenlos: Der Pachtzins wird von der Stadt mit 1890 Euro im Jahr angesetzt. Im Gegenzug erhält der RSV einen Zuschuss von 1800 Euro.

Der Sportverein muss die Betriebskosten für das Heim in Rötha künftig selbst tragen. Quelle: Jens Paul Taubert

Selbst tragen muss der Sportverein die Betriebskosten. Die haben in den vergangenen Jahren durchschnittlich bei 12.000 Euro gelegen. Davon gingen allein rund 9000 Euro für Energiekosten drauf. Diese auch aus Sicht der Stadtverwaltung „überdurchschnittlich hohen“ Verbräuche waren in der Vergangenheit schon mehrfach kritisiert worden. Unter anderem hatte der Stadtratsabgeordnete Hendrik Reichel (Linke-Fraktion) schon Anfang 2017 in der damaligen Haushaltdebatte gesagt: „Wer 9000 Euro Heizkosten im Jahr für das Sportlerheim hinnimmt, handelt fahrlässig mit Steuermitteln.“

Hendrik Reichel (Linke-Fraktion) kritisierte die hohen Heizkosten des Sportlerheims. Quelle: André Neumann

Sportlerheim ist eine riesige finanzielle Belastung für die Stadt Rötha

Diesen Vorwurf erneuerte Reichel sinngemäß jetzt bei der Beschlussfassung zur Verpachtung. Wobei er sich einen kritischen Seitenhieb auf den Umgang mit dem Verein nicht verkniff: „Das Sportlerheim ist eine riesige finanzielle Belastung für die Stadt.“ Die werde jetzt auf den Verein abgewälzt. Auch Reichels Fraktionskollege Timo Müller warf der Stadt vor, die Kontrolle der Heizkosten seit Jahren vernachlässigt zu haben.

Die Verwaltung erklärt die hohen Kosten damit, dass die Sanitäranlagen frei zugänglich seien. Daran wolle der Sportverein künftig etwas ändern.

Mit dem Beschluss über den Pachtvertrag und den städtischen Zuschuss gibt die Stadt dem Sportverein gleich eine Liste von zu erledigenden Bau- und Renovierungsleistungen mit auf den Weg. Dabei geht es um die Verlängerung der Terrasse, die energetische und räumliche Trennung von Räumen sowie den Einbau von Zählern, die Erneuerung und den teilweisen Rückbau der Sanitäranlagen, den Austausch der Fenster, die Renovierung des Veranstaltungsraumes und die Erneuerung der Möbel im Veranstaltungsraum und in der Küche.

Chemieunternehmen Dow spendete 10.000 Euro an Verein

Für die Sanierungsarbeiten steht dem Verein bereits ein finanzieller Grundstock zur Verfügung. Das Chemieunternehmen Dow stellt dem RSV dafür aus seinem vorjährigen Spendenprogramm 10.000 Euro und damit die höchsten im Landkreis Leipzig ausgereichte Summe zur Verfügung. Die Vergabe erfolgte schon im Oktober, der Antrag wurde entsprechend früher gestellt. Was zeigt, wie lange Stadt und Verein schon miteinander im Gespräch sind. Die Förderung durch die Dow dürfte bei den Verhandlungen keine unwichtige Rolle gespielt haben.

Heike Herzig, Kämmerin in Rötha, sieht die Einsparung der Betriebskosten als Vorteil für die Stadt Rötha. Quelle: privat

Für die Stadt soll sich die Verpachtung trotz Zuschuss und der Einnahme von nur 90 Euro im Jahr rechnen, heißt es seitens der Verwaltung. Gegen den Ausfall von Pacht- und Mieteinnahmen sowie den Zuschuss an den Verein rechnet Kämmerin Heike Herzig die Einsparungen an Betriebskosten und die gesparten Instandsetzungskosten. Ergibt in 15 Jahren eine Einsparung von knapp 98.000 Euro.

Zusätzlich zum Pachtvertrag über das Sportlerheim schließen Stadt und Verein eine Nutzungsvereinbarung für die übrigen Sportanlagen ab. Statt der regulären Nutzungsentgelte für Sportplatz und Turnhallen soll sich der Verein um die Außenanlagen kümmern, die Turnhallen reinigen und die Wege sauber halten. Eine ähnliche Vereinbarung gibt es schon mit dem SV Mölbis, mit dem Espenhainer Sportverein will die Stadt noch eine abschließen.

Von André Neumann