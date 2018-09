Böhlen

Die Sitzung des Stadtrates in Böhlen war am Donnerstagabend überschaubar kurz. Denn sämtliche Beschlüsse, die auf der Tagesordnung standen, mussten wieder runtergenommen werden. Mit neun Stimmberechtigten war das Gremium schlicht nicht beschlussfähig. Dennoch gab es von Seiten der Stadtverwaltung einige Informationen, unter anderem zu einem neuen Vertrag zwischen den Kommunalen Wasserwerken Leipzig (KWL) und der Stadt Böhlen, zu Abweichungen vom diesjährigen Haushaltsplan und zur derzeitigen Situation rund um die Baustelle zwischen Böhlen und Großdeuben.

Abweichungen vom Haushaltplan erklärt

Zunächst einmal teilte Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) dem Gremium mit, dass mit dem neuen Löschwasservertrag zwischen KWL und Böhlen „eine rechtliche Lücke geheilt“ worden sei. Laut Kämmerin Cornelia Hanisch seien beispielsweise die Nutzung von Löschwasser und Wartungsarbeiten an Hydranten in der Gebührenkalkulation mit eingerechnet gewesen und entsprechend auf die Gebührenzahler umgelegt worden. „Das haben wir jetzt geändert, Böhlen zahlt jetzt direkt an die KWL“, erklärte Hanisch.

Zudem erläuterten sie und der Rathauschef einige Abweichungen vom Haushaltsplan. Der größte Posten dabei: Die Kreditaufnahme von einer Million Euro für den Bau der neuen Zweifelderhalle auf dem Gelände der Oberschule ist in diesem Jahr nicht erforderlich. Wohl aber spätestens im nächsten Jahr, wenn die Bauarbeiten beginnen.

Bau an der S 72 sorgt für Ärger

Ein weiteres Thema, das diskutiert wurde, waren die derzeitigen Bauarbeiten an der Staatsstraße 72 zwischen Böhlen und Großdeuben. Diese sorgen bei Räten und Bewohnern gleichermaßen für Unmut. Der Grund: Autofahrer, die von Großdeuben nach Böhlen wollen, müssen derzeit die Umleitung über die Bundesstraße 95 nehmen.

„Allerdings sind die Absperrungen auf der S 72 so hoch, dass man den Gegenverkehr erst sehr spät kommen sieht“, monierte Peter Kratz von der CDU-Fraktion. Berndt versprach, das beim nächsten Planungstreffen mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr – das für den Bau der A 72 und damit einhergehende Verkehrsführungen verantwortlich ist – zur Sprache zu bringen.

Währenddessen haben auf dem Abschnitt der S 72 die Erdarbeiten für den vierspurigen Ausbau der Trasse begonnen, der Radweg ist auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite verlegt worden, hier fehlt nur noch die Beleuchtung. „Und die ist spätestens Mitte Oktober fertig“, teilte der Bürgermeister mit.

Beschlüsse auf 11. September vertagt

Die Beschlüsse übrigens – unter anderem über außerplanmäßige Ausgaben für die Sanierung der Entwässerung an Grundschule und Hort sowie für neue Einsatzkleidung für die Ortswehren – wurden auf den 11. September vertagt. Dann kommen Verwaltungsausschuss und Stadtrat gleichermaßen zusammen.

Von Julia Tonne