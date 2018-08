Borna

Änderung der Organisationsstruktur in der Bornaer Stadtverwaltung: Sollte der Stadtrat auf seiner Sitzung Donnerstagabend im Goldenen Stern zustimmen, verringert sich die Zahl der Fachbereiche im Rathaus von vier auf drei. Damit soll die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Stadt verbessert werden, heißt es in der Begründung des Beschlussantrages.

Zugleich soll Sören Rossa, bisher Standesbeamter und bei den letzten Urnengängen auch Wahlleiter der Stadt, zum Leiter des neuen Fachbereichs Finanzverwaltung/Allgemeine Verwaltung gewählt werden.

Wege sollen kürzer werden

Es gehe in Endeffekt darum, die Wege zur Bewilligung von Finanzmitteln zu verkürzen, wenn etwa Gelder für die Erstellung eines Gutachtens, wie es für jedes Bauvorhaben zwingend vorgeschrieben ist, gezahlt werden sollen. Dabei spiele auch eine Rolle, dass die Zahl der Bauprojekte in Borna zugenommen hat, so Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Wenn die entsprechenden Geldmittel innerhalb eines Fachbereichs bewegt werden könnten, erspare das den Aufwand, wie er etwa mit einem speziellen Stadtratsbeschluss verbunden sei.

Karsten Richter leitet die Bauverwaltung

Während Sören Rossa künftig dem Fachbereich Finanzverwaltung/Allgemeine Verwaltung vorstehen soll, liegt die Verantwortung für den Fachbereich Bauverwaltung in den Händen von Bau-Bürgermeister Karsten Richter (CDU). Oberbürgermeisterin Luedtke ist für den Fachbereich Soziales/Sport/Kultur und Ordnung zuständig.

Von Nikos Natsidis