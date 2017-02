Borna. Baubeginn entlang der Rudolf-Virchow-Straße in Borna: Dieser Tage müssen dort die ersten Bäume weichen, unterhalb des Klinikgeländes wird Platz geschaffen für ein Parkhaus. Der Bornaer Stadtrat hatte erst in diesem Monat grünes Licht für die Änderungen des Flächennutzungsplanes in dem Areal gegeben.

Hintergrund dafür ist die angespannte Parkplatzsituation rund um die Sana Klinik. Sowohl der Parkplatz als auch die Stellflächen entlang der Rudolf-Virchow-Straße reichen bei weitem nicht aus, immer wieder ist die komplette Zuwegung zum Krankenhaus verstopft, ein Durchkommen kaum möglich. Das Parkhaus soll zukünftig Abhilfe schaffen. Es entsteht westlich der Hauptzufahrtsstraße und soll perspektivisch Platz für 300 Autos bieten. Bei Bedarf könne laut Janet Schütze, Sprecherin der Klinik, die Kapazität auf 500 Fahrzeuge erhöht werden.

Das geplante Parkhaus soll in Zusammenarbeit mit den Städtischen Werken Borna (SWB) entstehen. Diese werden nicht nur Bauherr, sondern wollen nach Aussage von Geschäftsführer Jan Hoppenstedt auch den anschließenden Betrieb übernehmen. „Wir haben die dafür notwendige Organisation vor Ort“, macht Hoppenstedt deutlich. Dazu gehörten unter anderem Hausmeister, Elektriker und das technische Know-how. Verträge mit der Sana Klinik gebe es zwar noch nicht, „aber wir sind uns gegenseitig sympathisch“.

Zur detaillierten Diskussion stehe vor allem noch das „Wie“. Angedacht ist, dass die Städtischen Werke das Gelände von der Sana pachten und darauf das Parkhaus in Leichtbauweise errichten lassen. Allerdings müssen die SWB vorab ihre Satzung ändern. Unter den Punkt „Gegenstand der Gesellschaft“ gehört dann eben auch der Betrieb von Parkhäusern. Die Satzungsänderung wiederum muss der Bornaer Stadtrat beschließen, was er vermutlich am 30. März tun wird. Danach könne der Bau ausgeschrieben werden. Über die Höhe der Kosten will Hoppenstedt noch nicht sprechen, Details dazu gebe es erst nach der Ausschreibung.

Doch Interesse zeigen die SWB nicht nur an dem neuen Parkhaus an der Sana Klinik, sondern auch an dem in der Innenstadt. Die Stadtwerke seien mit dem jetzigen Eigentümer bereits im Gespräch. „Beide würden gut ins Portfolio der Städtischen Werke passen, zudem können wir weitere Schritte in Richtung Elektromobilität gehen und an beiden Standorten Ladesäule schaffen“, begründet der Geschäftsführer das Interesse des Unternehmens.

Die Aktion Neubau Parkhaus am Krankenhaus – inklusive der Baumfällungen – wird vom Naturschutz begleitet. Die Naturschützer definieren übrigens auch – gemeinsam mit der Stadt Borna –, wie die Entsiegelung sowie die Begrünung rund um das Parkhaus auszusehen haben. Sowohl Stadt als auch Sana und SWB rechnen damit, dass das Parkhaus noch in diesem Jahr stehen wird.

Von Julia Tonne