Städtische Werke Borna investieren dieses Jahr mehr als vier Millionen Euro

Neue Motoren für das Blockheizkraftwerk in Borna Ost, der Umbau des Heizhauses in der Angerstraße, der Bau des Parkhauses in der Rudolf-Virchow-Straße, Pilotprojekte mit Fotovoltaikanlagen: Die Liste der Vorhaben bei den Städtischen Werken Borna für 2018 ist lang. Insgesamt will das Unternehmen rund 4,3 Millionen Euro investieren.