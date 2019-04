Der ehemalige Pfarrer der Leipziger Thomaskirche ist vom Erhalt bedrohter Orte in den Tagebauregionen überzeugt. Es gebe nach dem beschlossenen Kohleausstieg keinen Grund mehr, Heimat zu opfern. Trotzdem will Wolff einen Beitrag zur am Samstag stattfindenden Frühlingsaktion „Keinen Meter der Kohle – Alle Dörfer bleiben“ leisten.