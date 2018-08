Borna

Der Leidensdruck vieler Bornaer dürfte ab Montag deutlich steigen. Denn ab dem Tag wird die Sachsenallee (Bundesstraße 93) zwischen Abtsdorfer und Theo-Neubauer-Straße komplett für den Verkehr gesperrt – bis Ende des Jahres. Grund: Die Arbeiten des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) und des Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) an der Sachsenallee gehen in die nächste Runde.

Lkw über die A 72 umgeleitet

Doch nicht nur Auto-, Lastwagen- und Motorradfahrer müssen in Anbetracht dessen viel Geduld aufbringen, auch die Anwohner der Bahnhofstraße brauchen Durchhaltevermögen und ein starkes Nervenkostüm. In der Zeit der Vollsperrung der Sachsenallee wird eine großräumige Umleitung eingerichtet. Der Hauptverkehrsstrom aus Leipzig in Richtung Altenburg und zurück rollt die kommenden Monate über die S 51, von dort aus zum Eschefelder Kreuz und wird anschließend über die B 7 in Richtung Altenburg geführt. „Vom Ende der B 95 am Knoten Borna-Nord bis zum Knoten Borna-Süd ist die Umleitungsführung im Besonderen für Lastwagen über die A 72 vorgesehen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Zufahrt in die Theo-Neubauer-Straße werde während der gesamten Bauphase gewährleistet.

Reparaturarbeiten in der Leipziger Straße

Der Linienverkehr, insbesondere die Stadtbuslinien, fahren während der Vollsperrung über die Bahnhofstraße sowie die Angerstraße und von hier aus zurück auf die Sachsenallee. Wie Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) erklärt, werden auch „unbedingt notwendige“ Reparaturarbeiten in der Leipziger Straße zusätzlich für unvermeidbare Staus sorgen, weshalb sie empfiehlt, diesen Bereich während der Bauzeit zu meiden.

Behinderungen dauern bis Ende des Jahres an

Bis Ende des Jahres könnte es also in ganz Borna zu zahlreichen Staus und Behinderungen kommen. Danach gibt es für alle eine kurze Verschnaufpause, erst nach der Winterpause werden die Arbeiten im dritten Teilbauabschnitt fortgesetzt. Dieser umfasst die Strecke zwischen Theo-Neubauer-Straße und der Ausfahrt von Lidl. Ein Abbiegen auf die B 176 (Lobstädter Straße) ist ab dem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Im Mai 2019 folgt der vierte Teilabschnitt zwischen Lidl-Ausfahrt und Deutzener Straße, der sich bis August erstrecken wird und in der Deutzener Straße den kompletten Kreuzungsbereich betrifft.

Der erste Bauabschnitt ist in den vergangenen Wochen bereits erfolgt. Der ZBL erneuerte den Entlastungskanal und Teile des Überlaufbauwerks im Kreuzungsbereich Abtsdorfer Straße. Eine Vollsperrung der B 93 wird deshalb ab sofort notwendig, weil der Kanal, den der ZBL austauscht, im Durchschnitt etwa 1,40 Meter im Durchmesser misst.

Von Julia Tonne